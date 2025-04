Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati? Nelle ultime ore Grazia Sambruna su Mowmag ha lanciato la bomba che nessuno si aspettava, dichiarando che la coppia sarebbe giunta al capolinea dopo mesi d’amore intenso. Addirittura, secondo le indiscrezioni, i due sarebbero arrivati a non parlarsi proprio più dopo alcune importanti comprensioni. Ma andiamo a vedere cos’ha detto precisamente Grazia Sambruna, che ha addirittura parlato delle persone vicine all’ex coppia.

“I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni“, spiega, dicendo che gli amici stanno pure esultando: “Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla“. A quanto pare, dunque, non si tratterebbe di una semplice divergenza di opinioni ma di qualcosa di molto più profondo e importante. Ricordiamo, infatti, che solo poco tempo fa Chiara Ferragni ha presentato i suoi figli Leone e Vittoria a Giovanni Tronchetti Provera e lui ha fatto la stessa cosa con l’influencer. Insomma, entrambi stavano ricostruendo una famiglia dopo le precedenti relazioni finite male con l’ex marito e l’ex moglie.

Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni si sono lasciati? Sambruna: “Cecilia Pirelli festeggia“

Aria di rottura tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni, ma a stupire tutti non è stata tanto la presunta notizia della fine della loro storia d’amore, bensì il fatto che gli amici e i parenti – compresa la suocera – avrebbero reagito in modo assai inusuale, esultando per la notizia. Poco tempo fa girava infatti l’indiscrezione sulla mamma dell’erede Pirelli, non molto entusiasta per la relazione del compagno con l’imprenditrice digitale. Sambruna continua, svelando ulteriori dettagli: “Mi scrivono non senza beffarda ironia, che Cecilia Pirelli, madre del rampollo, sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall’inizio come una sorta di piaga d’Egitto“. Sarà tutto vero? Per ora nè la Ferragni nè Giovanni hanno dato segni di conferma.