E’ giunta al capolinea la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Pare proprio che l’imprenditore abbia fatto dietrofront con l’ex moglie di Fedez, e dopo aver chiuso la sua relazione con l’imprenditrice digitale, sia tornato tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli. Una storia che ha riempito le pagine di cronaca rosa per qualche mese, ma che sembra non aver trovato un canale di condivisione. Niente da fare dunque per Chiara Ferragni, che dopo la fine con Fedez continua una pagina poco fortunata della sua vita, tutto questo a distanza di poche ore dal momento in cui Valentina Ferragni ha ammesso come possa essere complicato vivere al fianco della sorella.

Valentina ha ammesso di credere che soltanto “pochissimi uomini” siano in grado di vivere al fianco di una donna in carriera e sicura di sé. “Tutti gli uomini dicono di volere la donna forte, indipendente, che guadagna bene, che si fa rispettare ma poi quando ce l’hanno di fianco pochissimi non sono minacciati nel loro ego”. “La maggior parte” degli uomini dicono di volere queste cose, ma una volta che le trovano, anche in minima parte, cercano di renderti più piccola”.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, in arrivo l’annuncio dopo l’addio?

Chissà che il prossimo passo non possa essere l’ufficialità da parte di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera riguardo alla fine della loro storia. Ad ora, le bocche restano cucite, vedremo se nelle prossime ore cambierà qualcosa in merito.

I due sono stati pizzicati in diverse occasioni insieme, ma c’è anche da dire che non hanno mai realmente confermato la loro storia tramite dichiarazioni ufficiali. Dunque, non è da escludere alcuno scenario per la coppia, che adesso sembra davvero aver deciso di rompere la relazione intrapresa qualche mese fa.

