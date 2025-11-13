Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sposano? Lei sogna nozze ma... la suocera Cecilia Pirelli impone veto: rumor bomba

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sposano? C’è aria di fiori d’arancio a breve per la coppia formata dalla nota influencer ed il potente imprenditore. Secondo Alberto Dandolo che tiene una sua rubrica sul magazine Oggi, la Ferragni sogna il matrimonio con il suo compagno ma a frenare l’entusiasmo sarebbe non tanto lui quando la facoltosa ‘suocera’ Cecilia Pirelli, madre di Giovanni che non sembra essere molto favorevole alle nozze e soprattutto pare abbia imposto un veto a Chiara Ferragni.

Infatti, Alberto Dandolo riporta che Chiara Ferragni sognerebbe il matrimonio con Giovanni Tronchetti Provera e punterebbe alle nozze peccato però che ci sarebbe un veto imposto dalla madre dell’imprenditore. Il giornalista, infatti, tra le pagine del magazine riporta: “Se Chiara Ferragni vorrà davvero diventare la nuova signora Tronchetti Provera, dovrà mantenere un profilo sobrio, quel basso profilo tanto caro alla potente suocera Cecilia Pirelli.”

Matrimonio Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in vista? Spunta veto di Cecilia Pirelli

Aldilà del presunto veto imposto da Cecilia Pirelli a Chiara Ferragni come condizione per le eventuali nozze, ovvero quello di mantenere un basso profilo, non sembrano esserci dubbi sul fatto che molto presto potrebbero esserci le loro nozze. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sposano? Pare che le nozze siano in vista, la loro relazione è ormai ufficiale anche se entrambi fanno di tutto per tenerla riservata ed anche i rispettivi figli tendono a legare ogni giorno di più. È innegabile, inoltre, che la Ferragni mantenga un profilo basso anche dal punto di vista della comunicazione. Sono lontani i tempi di quando ancora insieme a Fedez, i Ferragnez condividevano sui social ogni singolo momento della loro vita quotidiana e non è tutto, ad oggi la coppia ha anche bandito ristoranti stellati preferendo uno stile di vita più semplice e normale….