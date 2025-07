Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme? L'ultimo avvistamento in aeroporto è alquanto sospetto. E i fan...

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme? L’ultimo avvistamento è alquanto sospetto

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno di nuovo insieme? Il quesito infiamma il gossip estivo, dopo le ultime indiscrezioni che vedrebbero la famosa imprenditrice ed influencer al fianco del noto manager del gruppo Pirelli. Nelle ultime settimane sembrava che l’ex moglie di Fedez fosse tornata single. Non si parlava praticamente più della sua presunta relazione con Giovanni Tronchetti Provera, il quale pareva nuovamente vicino alla moglie. Invece, proprio nel momento in cui le voci stavano definitivamente svanendo, ecco che sul web si discute sulle freschissime foto che circolano sull’influencer e l’uomo di affari.

La pagina Veryinutilpeople.it ha lanciato l’esclusiva, con uno scatto che vede appunto Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme in aeroporto a Milano. Dove erano diretti non è dato saperlo, ma la foto insieme sembra dirla lunga sul loro rapporto.

Chiara Ferragni, I fan sperano in un ravvicinamento con Giovanni Tronchetti Provera

Alcuni internauti ora ipotizzano che ci sia stato un netto riavvicinamento tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Dopo la paparazzata del magazine Chi, che mostrava il manager vicino all’ex moglie, sarebbe tornato il sereno con la Ferragni. I fan dell’influencer sperano che non si tratti di un’illusione, perché vorrebbero vedere Chiara serena e felice.

Come quando, non molto tempo fa, intervistata a margine di un evento in Spagna, spiegò di essersi affezionata molto ad una persona, che pare fosse proprio Giovanni Tronchetti Provera. “Sono molto innamorata. Non voglio dire tanto per ora, perché voglio andare con calma, ma è un bravo ragazzo, è incredibile”, aveva detto la famosa imprenditrice digitale.