Crisi superata tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? I due sono stati visti insieme per le strade di Milano mentre teneramente si tenevano mano nella mano. Nell’ultimo periodo tutti gridavano alla fine della loro relazione dato che per qualche giorno non si sono visti e l’imprenditrice digitale era stata vista insieme alle amiche al parco con le lacrime agli occhi e gli occhiali da sole a coprire l’espressione triste. Un colpaccio per chi sperava di rivederla felice dopo la separazione da Fedez e quanto successo con il caso del Pandoro.

Fortunatamente, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati rivisti insieme a Milano, paparazzati da Chi che li ha beccati sorridenti mano nella mano. E pensare che le prime indiscrezioni parlavano anche di un festeggiamento in famiglia di lui per la fine della loro storia d’amore. Addirittura si diceva che la mamma del rampollo aveva già stappato lo champagne e indetto una festa per via della crisi, dato che come si vocifera, la “suocera” non avrebbe mai sopportato la presenza di Chiara Ferragni nella sua vita.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera avevano trascorso un fine settimana distanti, cosa che non capitava ormai da diverso tempo salvo impegni lavorativi di lei. L’imprenditrice era stata vista insieme all’amica Veronica Ferraro e Francesca Oniga in campagna con i figli. Qui, l’ex moglie di Fedez era scoppiata in lacrime appoggiando la testa sulle spalle delle ragazze e abbracciando forte Leone e Vittoria. Insomma, era palese che la crisi era nell’aria, ma oggi pare essere tutto risolto. I due hanno passeggiato in zona Brera mano nella mano, più felici che mai. Il giornalista Andrea Biavardi aveva svelato: “Usciranno presto sul mio settimanale delle foto in cui sono molto giocosi e sereni insieme“. E così è stato.