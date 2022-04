Chiara Ferragni e il figlio Leone stanno male/ “Febbre alta e dolori, notte tremenda”

Giorni non facili per Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale ha rivelato sui social di stare male e di avere una brutta influenza. Tutto è iniziato qualche giorno fa. La Ferragni e Fedez avevano pianificato una gita fuori porta in occasione della Pasqua ma una volta arrivati in una location al Lago di Como, Leone, il primogenito della coppia, ha la febbre. Chiara Ferragni ha precisato che non si trattava di Covid e, insieme alla tata, si sono occupati del bambino. Quando però anche la tata si è ammalata, la coppia ha interrotto la vacanza, tornando a Milano.

Ieri anche Chiara ha iniziato ad accusare i primi sintomi influenzali e questa mattina ha comunicato di stare molto male e di avere anche la febbre. Con una serie di stories su Instagram, ha rivelato di aver trascorso una notte non facile.

“Ragazzi ho passato una notte tremenda. – ha annunciato Chiara Ferragni su Instagram – Avevo 38 di febbre, ma sembrava molto più alta. Mi facevano male la schiena e le gambe. Malissimo. Quando ho avuto il Covid, ho avuto zero rispetto a questa influenza”, ha precisato. Così ha ricordato che: “È partito tutto da Leone, che ha la febbre da cinque giorni. Io da ieri sono KO con febbre alta, dolori muscolari fortissimi, tosse e raffreddore”. Ha quindi finito per chiedere consiglio ai suoi milioni di follower: “Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato?”.

