Chiara Ferragni e Ilary Blasi: stesso bikini sui social/ Costume low cost è sold out!

Chiara Ferragni e Ilary Blasi: il costume in comune

Chiara Ferragni e Ilary Blasi: cosa hanno in comune? Non solo regine del gossip estivo. Entrambe stanno attualmente trascorrendo le rispettive vacanze ricaricando le batterie in vista del loro ritorno agli impegni professionali. Ma mentre la prima può dirsi serena sul piano amoroso, la seconda sta affrontando le pena di una separazione dolorosa dopo 17 anni di matrimonio con Francesco Totti. C’è però ancora una cosa che andrebbe ad accomunare la moglie di Fedez e la ex del Capitano.

Ilary Blasi, prima vacanza da single a Sabaudia/ Il bikini preoccupa “Troppo magra”

Chiara Ferragni e Ilary Blasi, infatti, nelle passate ore hanno sfoggiato sui social lo stesso costume da bagno e l’occhio attento dei follower ha subito colto questo dettaglio. Come riferisce Novella 2000, si tratta di un bikini del brand Calzedonia andato letteralmente a ruba negli ultimi giorni. Nel dettaglio, precisa il portale di gossip, si tratterebbe del modello Dubai caratterizzato da un reggiseno in microfibra e triangolo e senza ferretto, con tasche interne per le imbottiture e strass. A completare il tutto, una brasiliana con laccetti sui fianchi assolutamente regolabili ed ancora una volta una pioggia di strass.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, i due convivono già?/ Un'indiscrezione alimenta il gossip...

Chiara Ferragni e Ilary Blasi scelgono un bikini low cost

Il dettaglio non è passato affatto inosservato agli utenti del web e dei social che hanno notato l’elemento in comune tra Chiara Ferragni e Ilary Blasi. A colpire sarebbe stato soprattutto il prezzo low cost del bikini, a meno di 100 euro. Nel dettaglio, il reggiseno avrebbe un prezzo di 59 euro mentre la brasiliana di 40 euro.

Il bikini Calzedonia è vendibile in tutti gli store del marchio e sul sito ufficiale del brand anche se attualmente sarebbe sold out. Ed è così che anche questa volta la signora Ferragni e l’ex signora Totti riescono a conquistare i social, tra una notizia di gossip e l’altra. Indubbiamente è Ilary Blasi a tenere i riflettori puntati dopo il suo ritorno in Italia dalla vacanza con i figli in Africa. Ed ora si vocifera di un presunto trasferimento a Milano dopo la fine del matrimonio con l’ex Capitano. Ma per il momento restano solo indiscrezioni.

"Francesco Totti furioso, voleva salvare matrimonio ma lei.."/ Gli amici si schierano con lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA