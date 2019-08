Chiara Ferragni è incinta?/ Foto: “uno dei giorni più belli della mia vita”

Chiara Ferragni è incinta? Scoppia il gossip sulla moglie di Fedez che, in vacanza ad Ibiza con il marito e il figlio Leone, pubblica dolci scatti che alimentano i rumors. Felice e spensierata accanto ai suoi due uomini, Chiara Ferragni sfoggia il più bello dei sorrisi, ma anche delle forme leggermente arrotondate rispetto al solito. L’influencer più famosa del mondo ha pubblicato una serie di scatti in cui è in compagnia di Fedez, Leone e dei loro amici. Negli scatti, la Ferragni indossa un abito più largo del solito con Fedez che le accarezza anche il pancino. I commenti dei fans, così, non si sono fatti attendere. “Chiara ma sei incinta? Ho notato un pancino sospetto!” – scrive un utente mentre un altro aggiunge – “Baby Lello sta per avere un fratellino?“. Chiara Ferragni non ha ancora risposto, ma in compenso, ha pubblicato un dolcissimo ricordo.

CHIARA FERRAGNI INCINTA? IL RICORDO DELLA PRIMA ECOGRAFIA DI LEONE

La nascita di Leone ha cambiato profondamente la vita di Chiara Ferragni e Fedez che, oggi, vivono per strappare un sorriso al loro bambino. La Ferragni non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia e quel momento potrebbe essere più vicino. Ad alimentare ulteriormente i rumors su una seconda gravidanza è stata la stessa Chiara che, nonostante sia in vacanza, ha deciso di condividere sui social uno dei suoi ricordi più belli ovvero il giorno in cui ha scoperto di essere incinta. Sotto un video di quella che è stata la prima ecografia di Leone, Chiara scrive: “6 agosto 2017. Due anni fa abbiamo scoperto che saremmo diventati genitori. Uno dei giorni più belli della mia vita e questa è stata la prima volta che abbiamo sentito il suo battito cardiaco”.





