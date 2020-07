Chiara Ferragni è incinta?/ La moglie di Fedez rompe il silenzio: “É il vestito…”

Secondo figlio in arrivo per Chiara Ferragni e Fedez? La coppia, super innamorata del figlio Leone che ha compiuto due anni lo scorso marzo, non ha mai nascosto di aver voglia di allargare la famiglia. Da settimane, però, si parla della presunta, seconda gravidanzata dell’influencer che, girando l’Italia, sta sponsorizzando le meraviglie del nostro Paese contribuendo a far accrescere il turismo. Basta un vestito o una maglia leggermente più larga per scatenare nuovamente i rumors sulla gravidanza della Ferragni. E’ quanto accaduto nelle scorse ore. La Ferragni si trova in Salento dove ha partecipato alla sfilata che Dior ha tenuto a Lecce. La moglie di Fedez ne ha aprofittato per conoscere tutto il territorio pugliese sfoggiando outfit sempre diversi. Uno degli ultimi look, però, ha spinto i fans a credere che possa essere realmente incinta. Stavolta, tuttavia, a svelare la verità è stata proprio Chiara.

CHIARA FERRAGNI SMENTISCE DI ESSERE INCINTA

Nessun secondo figlio in arrivo per Chiara Ferragni e Fedez, almeno per il momento. Dopo aver pubblicato una foto in cui indossa un vestito a strisce con una cintura in vita, Chiara è stata inondata di domande. Più di un follower, infatti, ha notato un leggero pancino sotto l’abito ipotizzando che la Ferragni stesse nascondendo un dolce segreto. Nulla di tutto questo. A svelare la verità è proprio la Ferragni che, sotto il post, rispondendo ai fan, ha scritto: “Guys, è il vestito messo con la cintura così”. Leone, dunque, dovrà aspettare ancora prima di avere un fratellino o una sorellina. La coppia, nel frattempo, si sta godendo le dolci giornate salentine dove, oltre a conoscere le tradizioni culinarie e storiche del Salento, sta anche trascorrendo dei momenti di relax con gli amici, in primis con Giuliano Sangiorgi.





