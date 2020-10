Chiara Ferragni è incinta/ Leone mostra l’ecografia, Fedez: “Non sapevo nulla!”

Un bellissimo Leone sorridente stringe tra le mani l’ecografia della madre. Così arriva l’annuncio che tutti attendevano ormai da giorni: Chiara Ferragni è incinta. Nei giorni scorsi si è parlato del suo pancino sospetto e della possibilità che la famiglia si sarebbe allargata molto presto ma poi il buio totale e l’assenza di conferma ufficiale, almeno fino a poco fa quando proprio sul profilo social ufficiale è apparsa la foto con il grande annuncio: “Our family is getting bigger 💖🙏🏻 Leo is going to become a big brother”. La famiglia dei Ferragnez si sta allargando e presto Leone avrà un grande fratello, questo significa che è in arrivo un altro maschietto oppure non lo sapremo fino a quando non ci saranno relative feste e annunci?

CHIARA FERRAGNI INCINTA, L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Al momento dovremo accontentarci dell’ecografia che mostra un bambino già ben formato rivelando che la gravidanza è già molto avanti mentre chi vuole continuare a sorridere con la saga dei Ferragnez, ecco che arriva il commento di Fedez. Il rapper, infatti, proprio come un “comune mortale” ha pensato bene di rispondere all’annuncio di Chiara Ferragni scrivendo: “Ma io non sapevo nulla…”. Proprio il neo papà bis nelle sue storie ha voluto condividere l’annuncio della moglie e poi rilanciare: “Io leggo tutti i messaggi.. così” mostrandosi in lacrime nell’ormai famoso scherzo de Le Iene. I fan hanno affollato i profili social della coppia per gli auguri e le lacrime della circostanza mentre Chiara Ferragni ha postato nelle storie lo screen della videochiamata di famiglia al momento dell’annuncio. Quando ne sapremo di più?



