Chiara Ferragni è incinta?/ Secondo figlio in arrivo: la conferma in una foto!

Chiara Ferragni è incinta o, almeno, potrebbe esserlo a breve. Chiamarlo semplice gossip è riduttivo perché a farlo intendere è stata proprio la nota influencer sul proprio profilo Instagram. In queste settimane di lockdown, Chiara, suo marito Fedez e il piccolo Leone hanno allietato milioni di follower con simpatiche scene della loro vita quotidiana a 3, che presto però potrebbero vedere un “nuovo protagonista”. La coppia, d’altronde, non ha mai fatto mistero di voler allargare la famiglia con un altro figlio e oggi la Ferragni ha tenuto a confermarlo e ribadirlo con l’immagine di una collana. “La mia collana è arrivata!” ha annunciato Chiara, postando nelle stories l’immagine del gioiello che, come lei precisa, “Rappresenta tutta la mia famiglia”.

Chiara Ferragni e la nuova collana: l’influencer è incinta?

La collana che Chiara Ferragni ha commissionato e che, come tiene a sottolineare, non è uno sponsor, è composta da tanti cuoricini quanti i componenti della sua famiglia. Su ognuno di questi c’è un angioletto, rosa se si tratta di una donna o azzurro in caso di maschio. C’è dunque il papà, la mamma, le sorelle, Fedez, Leone, la loro cagnolina Mati e, infine, un cuoricino senza volto. È proprio Chiara però a specificare a chi sia dedicato: “Future children”, ovvero il futuro bambino che avrà con Fedez (con tanto di cuoricino rosso). Un chiaro indizio di quello che sarà a breve o che potrebbe già essere. La domanda è infatti d’obbligo: la Ferragni ha lanciato un chiaro indizio per svelare che è incinta del suo secondo figlio?





