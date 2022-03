Chiara Ferragni e la dedica social a Fedez/ “Non vedo l’ora di nuovi ricordi…”

Chiara Ferragni torna sui social e posta le foto della serata degli Oscar con Fedez

Chiara Ferragni ha postato una foto social in compagnia del marito Fedez. Dopo giorni bui e difficili a causa dell’operazione a cui Fedez è stato sottoposto, Chiara Ferragni è tornata sui social e ha condiviso delle foto risalenti alle notti degli Oscar del 2019 e del 2020. Postando questi scatti, Chiara Ferragni ha scritto una dolce didascalia: “Buona giornata degli Oscar a tutti. Questi siamo io e il mio amore le ultime due volte che abbiamo seguito gli Oscar, nel 2019 e nel 2020. Non vedo l’ora di nuovi ricordi come questi”. Un augurio condiviso dal popolo social che ha subito fatto sentire il suo affetto inondando il post di commenti. Nei giorni scorsi, Fedez aveva annunciato in lacrime nelle storie su Instagram di avere una malattia e di doversi sottoporre a delle cure.

Fedez aveva scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas. Il rapper è stato sottoposto ad una lunga operazione all’ospedale San Raffaele di Milano. Al momento è ancora ricoverato ma Chiara Ferragni ha fatto sapere che a breve potrà tornare a casa. La moglie di Fedez è stata sempre con lui, senza mai lasciarlo solo. Chiara aveva raccontato come ha vissuto i giorni dell’operazione: “La maggior parte di questo tempo mi è sembrato confuso, era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d’ora che potesse essere successo qualcosa di brutto. Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio”, aveva scritto su Instagram.

Chiara Ferragni e il tenero regalo di Leone per Fedez

Chiara Ferragni ha postato su Instagram una storia dall’ospedale insieme allo scatto di una dolce sorpresa fatta dal figlio Leone al cantante Fedez. In queste ore, Fedez è ricoverato ancora in ospedale ma Chiara Ferragni ha voluto fargli sentire l’affetto dei suoi figli. Gli ha portato un dolcissimo peluche rosa, pensiero del piccolo Leone per il papà, così da fargli compagnia in ospedale anche in sua assenza. Leone ha compiuto quattro anni lo scorso 19 marzo e in quell’occasione il papà gli ha dedicato su Instagram scatti e parole dolcissime. Poco prima di andare in ospedale, Fedez ha festeggiato in anticipo insieme a Chiara anche il compleanno della figlia Vittoria, che ha compiuto un anno proprio lo scorso 23 marzo.

Anche nei giorni precedenti l’intervento, in cui l’atmosfera in famiglia era tesa a causa della scoperta della malattia di Fedez, la coppia ha voluto far trascorrere ai figli momenti e attimi di spensieratezza, organizzando per esempio la festa per il compleanno del primogenito Leone a tema supereroi e quella per il compleanno della figlia Vittoria. L’amore con Chiara Ferragni appare più solido e duraturo che mai. La coppia ha dovuto attraversare anche questo momento complicato ma ne sono usciti più forti che mai.











