Chiara Ferragni e Leone/ La moglie e il figlio di Fedez tra social e realtà

Chiara Ferragni è la protagonista indiscussa dei social e non solo dei propri, ma anche quelli del marito. Insieme in ascensore, mentre portano il piccolo Leone al parchetto vicino casa, oppure da soli mentre escono senza il piccolo di casa. Nelle Stories del marito, Chiara si lancia persino nelle note del singolo, ma per Fedez è chiaro che bisogna fare solo una cosa: “Toglietele il vino”. Il marito poi è un vero e proprio tormentone: mentre Chiara dorme, Fedez le chiede perchè abbia insistito tanto a vedere una serie tv, per poi addormentarsi dopo 5 minuti. E poi c’è uno scatto che ha catturato l’attenzione di tutti i fan, anche per dimostrare senza ombra di dubbi che il piccolo Leone ha preso tutto da mamma e papà. L’allegra famigliola si mostra infatti in ‘versione’ bambino: si tratta ovviamente di un fotomontaggio, in cui Fedez e Chiara hanno il volto del loro rampollo. Clicca qui per guardare la foto di Chiara Ferragni, Fedez e Leone. Intanto il piccolo di casa cresce a vista d’occhio e a quanto pare ama dormire fra mamma e papà. Li vediamo tutti insieme in un’altra foto, mentre schiacciano un pisolino sul tappeto dei giochi. L’unico a non chiudere occhio è il Carlino che gironzola nei pressi delle gambe della Ferragni. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Fedez sarà uno dei protagonisti di Non mollare mai – Storie tricolori, uno show che spazia dallo spettacolo alla musica fino allo sport e diretto a sostenere la Croce Rossa italiana.

Leone, chi è il figlio di Fedez e Chiara Ferragni?

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez continua ad essere una star: le foto di Leone non mancano sia nel profilo di mamma sia in quello di papà. Anche per questo le critiche sono all’ordine del giorno, come accaduto di recente. Chiara infatti ha scelto di pubblicare un collage di quattro scatti con altrettante espressioni del suo bimbo. “Quale è il tuo Lello mood del giorno?”, chiede agli ammiratori. Qualcuno le risponde piccato: “Ma non ti sei stancata ancora di usare tuo figlio” e altri ci vanno giù anche in modo più pesante. “Ossessiva compulsiva, dovrebbe farsi aiutare. Ha capito che il bambino piace e allora succede questo. Non vedi che a momento il marito viene escluso. Se fossi in Fedez ci rimarrei male”. Altri invece ipotizzano pure che una volta grande, Leone sarà portato ad odiare i genitori in modo naturale. Clicca qui per guardare la foto di Leone e leggere i commenti. Nessuna risposta acerba invece da parte della Ferragni, che a quanto pare preferisce sorvolare sulle critiche più accese e continuare a gestire i suoi contenuti social come meglio crede. Le Stories tra l’altro ci rimandano anche la dolcezza e l’attenzione di mamma Chiara, sempre con il suo piccolo ma anche pronta a dedicarsi degli spazi tutti suoi. Dopo tutto Fedez la supporta nella gestione familiare, anche se il piccolo Leone preferisce rimanere spesso appiccicato alla mamma.

Foto, siamo tutti Leone

Visualizza questo post su Instagram Ok 😅 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 30 Mag 2020 alle ore 11:10 PDT

Foto, Leone Mood

Visualizza questo post su Instagram What is your Lello mood of the day? 😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 29 Mag 2020 alle ore 2:11 PDT





