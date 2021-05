Chiara Ferragni e Nespresso/ Insieme per una summer collection dal sapore rosa

Chiara Ferragni ha svelato tramite i suoi canali social una nuova importante collaborazione con Nespresso, che unisce il suo brand moda con il mondo food and beverage. Il risultato di questa fusione è una collezione in limited edition di macchine da caffè e accessori dal pattern rosa pastello che rimanda proprio al colore tipico del brand dell’imprenditrice digitale. Con questa partnership Chiara Ferragni contribuirà a trasformare con il suo stile iconico alcune delle più amate macchine e accessori Nespresso. Come riportato su Instagram, Nespresso – che negli anni si è avallato di testimonial dal calibro di George Clooney – ha scelto la Ferragni per una collaborazione senza precedenti che unisce la competenza del caffè ad un tocco cosmopolita.

Ma non è finita qui. All’annuncio della summer collection, presentata su Instagram, seguiranno una serie di iniziative durante i mesi estivi: dal lancio della collezione in edizione limitata (disponibile all’acquisto a partire dal 28 maggio sia online che in tutte le boutique Nespresso di tutto il mondo) a eventi esclusivi, fino a ricette di caffè ispirate all’estate e momenti di incontro con i fan.

Chiara Ferragni insieme a Nespresso per una collezione senza precedenti

Questa è solo l’ultima delle importanti collaborazioni che hanno visto Chiara Ferragni affiancare il suo nome a noti brand non solo moda. Di recente, infatti, la Ferragni è stata nominata da Bulgari “Global Ambassador” con lo scopo di parlare ad un audience cross generazionale e internazionale. Sempre nel settore food and beverage ricordiamo la tanto chiacchierata quanto criticata partnership con Evian, diventata oggetto di aspre critiche sui social soprattutto per il prezzo considerato da molti esoso e poco consono ad una bottiglia d’acqua.

L’anno scorso, invece, Chiara Ferragni è stata il volto di Oreo. Il team del Chiara Ferragni Brand e di Oreo si è occupato di ricreare il celebre packaging del marchio di biscotti con il pattern eyelike dalle colorazioni rosa, azzurro e bianco. A Pasqua è stato il turno di Dolci Preziosi che ha dato vita al primo uovo di cioccolato firmato Chiara Ferragni a scopo benefico, i cui proventi delle vendite sono stati devoluti a «I bambini delle fate», la fondazione di Franco e Andrea Antonello che da oltre quindici anni si occupa “di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità”.



