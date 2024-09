Non si placano i rumors su Chiara Ferragni e Silvio Campara, con il mondo del gossip che impazza sul presunto fidanzamento. Le voci su una possibile relazione tra l’influencer e il CEO di Golden Goose si rincorrono da tempo, a maggior ragiona ora che si sospetta una crisi tra Campara e sua moglie, Giulia Luchi. Questa estate, secondo alcune testate come Dagospia e Chi Magazine, sarebbe stata particolarmente turbolenta per il trio Ferragni-Campara-Luchi, con le voci sempre più insistenti sul rapporto tra Chiara e Silvio.

Chiara Ferragni accompagna i figli a scuola dopo la fine del matrimonio con Fedez/ "Per Leone e Vittoria..."

Secondo il magazine Gente ci sarebbe un episodio particolarmente sospetto da considera: pare infatti che Campara abbia fatto un generoso regalo a Chiara Ferragni in uno dei negozi Golden Goose, azienda di cui è amministratore delegato. Si dice che, in quell’occasione, Silvio si sia assicurato che Chiara non pagasse nulla, alimentando di fatto le voci sul loro conto. Pare inoltre che a far conoscere Chiara a Silvio sia stata proprio Giulia Luchi, ignara del fatto che tra loro potesse nascere qualcosa di più di un semplice rapporto professionale.

Chiara Ferragni, scoppia la polemica per il cane Paloma/ L'influencer risponde: "Il mio cervello..."

Giulia Luchi sospettosa dei rumors estivi?

Di sicuro non è stata un’estate facile per Giulia Luchi, ex Miss Italia di Prato e moglie di Silvio Campara. Secondo quanto riferisce Gente, la modella si sarebbe sfogata apertamente nelle scorse settimane, parlando anche di una “famosa telefonata” fatta a Chiara Ferragni, dopo essersi resa conto che i sospetti potessero corrispondere alla realtà.

Nonostante abbia il profilo Instagram verificato, Giulia mantiene un basso profilo sui social, con account privati e poche informazioni disponibili al pubblico. È nota la sua passione per il nuoto e per il pilates, oltre alla sua carriera di successo nel mondo della moda. Ora però ha sicuramente altro a cui pensare…

Chiara Ferragni, nuovo tatuaggio per i figli Vittoria e Leone: riferimento anche a Fedez?/ 2 date importanti…