Chiara Ferragni e sorelle in perizoma sui social/ Foto, hater “hai protesi nel cu*o?”

Chiara Ferragni e le sorelle Valentina e Francesca hanno pensato bene di surriscaldare, una già rovente estate 2020, mostrando il proprio lato b sui social. Una foto che, manco a dirlo, ha scatenato da un lato i tantissimi fan dell’imprenditrice digitale, ma anche gli haters pronti a puntare ogni volta il dito contro ogni cosa pubblicata dalla influencer. In foto si vede anche Fedez che a corredo della foto ha scritto: “Very cul”. Poco dopo è proprio la moglie a commentare la foto scrivendo “tre culi delle Ferragni is megl che uan” raccogliendo centinaia di likes e commenti positivi. Del resto diciamolo le tre sorelle Ferragni in fatto di “lato b” sono messe davvero bene e lo conferma la foto che potete vedere a fine articolo.

Le sorelle Ferragni in bikini e perizoma fanno impazzire tutti

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni hanno deciso di sfoggiare un bikini, naturalmente ognuna di un colore diverso, e a corredo un perizoma che lascia molto spazio all’immaginazione. Non sono mancati però i commenti negativi e l’immancabile polemiche che, quando si tratta di Chiara Ferragni, è sempre dietro l’angolo. Visto il lato b da urlo della milionaria influencer, infatti, alcuni haters hanno ipotizzato che potesse essere ricorsa a qualche aiutino estetico. Tra i primi commenti negativi c’è quello di un follower che scrive “ma da dove è spuntato?” a cui fa eco poco dopo quello di un altro che dice “da quando hai tutto sto c**o?”. Il peggio però deve ancora arrivare, visto che un haters scrive: “ma hai le protesi nel c***o?”. Naturalmente la riposta della Ferragni non è tardata ad arrivare con la influencer che ha negato categoricamente scrivendo “mai nella vita”. Polemica a parte la foto ha fatto divertire buona parte del pubblico e dei fan della Ferragni raccogliendo quasi 1 milione di likes e circa 4mila commenti! Alla faccia del invidiosi!

Visualizza questo post su Instagram Very cul Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 20 Ago 2020 alle ore 11:30 PDT





