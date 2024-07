Chiara Ferragni e Tony Effe beccati ancora insieme/ “Visibilmente emozionata in un ristorante di Milano”

Chiara Ferragni e Tony Effe: continua il gossip sul loro rapporto

Da quando il matrimonio è finito, Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere i protagonisti del gossip con vari e presunti flirt. Nelle scorse ore, mentre Fedez ha annunciato di essere nuovamente in ospedale, Chiara Ferragni si è mostrata sui social in compagnia di mamma Marina Di Guardo a cui è legatissima. “La mamma è sempre la mamma“, ha scritto l’imprenditrice digitale nel condividere la foto tra le storie di Instagram e mostrandosi serena accanto alla madre. Una foto che sarebbe stata scattata in un ristorante di Milano durante una normale cena tra madre e figlia durante la quale, poi, è arrivato anche Tony Effe.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, si sposano il 12 luglio 2024/ Chi sono invitati, location e abito da sposa

Il rapper, tuttavia, non avrebbe cenato con Chiara Ferragni e la madre ma sarebbe arrivato in un momento successivo accomodandosi ad un altro tavolo dove, poi, come racconta Dagospia, sarebbe stato raggiunto dalla Ferragni.

L’incontro al ristorante tra Chiara Ferragni e Tony Effe

“Ieri sera al ristorante “Dal Bolognese” a Milano avvistata Chiara Ferragni al tavolo con la mamma. Dopo 40 minuti, è arrivato Tony Effe e l’influencer in crisi di fatturato, visibilmente emozionata, l’ha raggiunto al tavolo…”, scrive Dagospia raccontando i dettagli dell’incontro.

Clizia Incorvaia e il curioso desiderio dopo il matrimonio con Paolo Ciavarro/ "Sogno ciò": la foto spiazza

Non è la prima volta che Chiara Ferragni e Tony Effe vengono pizzicati insieme al punto che si vociferava di un presunto flirt tra i due che, a quanto pare, sarebbero solo amici. L’imprenditrice digitale, dunque, oltre alle amiche storiche, trascorrerebbe il suo tempo con la famiglia e qualche nuovo amico tra cui anche Tony Effe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA