Chiara Ferragni con Tronchetti Provera: ritorno di fiamtra gita al mare e cene mentre Fedez fugge con la nuova fidanzata Giulia Honegger

È ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: lo scoop di Chi

Ormai non ci sono più dubbi: Chiara Ferragni e Tronchetti Provera sono tornati insieme. Dopo le voci di crisi e presunte tensioni sembra che tra i due imprenditori sia tornato il sereno. A documentarlo ieri è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ieri ha pubblicato sui social lo scatto realizzato da una fan di Chiara. La giovane ha chiesto una foto all’imprenditrice ed alle sue spalle si vede Tronchetti Provera. Insomma, segno inequivocabile che tra i due sia tornato il sereno. E non è tutto perché proprio sul numero di Chi uscito oggi in tutte le edicole ci sono dei nuovi scatti che ritraggono la coppia insieme.

Stando alle foto pubblicate dal magazine Chi è lampante che è ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. L’imprenditore è sbarcato ad Ibiza per trascorrere alcuni giorni con l’ex moglie del rapper tra giornate al mare e cene romantiche per una vacanza all’insegna di relax e spensieratezza. Del resto solo pochi giorni fa Chiara attraverso delle IS aveva rivelato ai suoi follower di essere in una nuova fase della sua vita, con più maturità e consapevolezza e di essere concentrata sulla sua vita da mamma affermando che vorrebbe ritornare a postare sui sociale le foto dei figli Leone e Vittoria.

Fedez e la nuova fidanzata Giulia Honegger: prima fuga romantica per la neo coppia

E mentre ad Ibiza c’è il ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, in Sardegna c’è un’altra giovane coppia che si gode le vacanze e la prima fuga romantica: Fedez e la nuova fidanzata Giulia Honegger. I due sono stati paparazzati dai fotografi di Chi. Anche per loro vacanze all’insegna del relax tra giornate al mare e cene romantiche ed inoltre, sempre stando a quanto riporta il magazine, pare che nei giorni scorsi hanno fatto ‘prove di famiglia’ e che il rapper ha presentato alla modella i suoi due figli Leone e Vittoria. Insomma, Federico Lucia dopo i flirt veri e presunti affibbiategli adesso pare fare sul serio con la sua Giulia.

