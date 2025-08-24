Chiara Ferragni sogna un figlio da Tronchetti Provera: "Lei non avrebbe nessun dubbio"

E’ ufficialmente esploso l’amore tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, la coppia non si nasconde più e nelle scorse ore si è mostrata ufficialmente ai fan con il primo vero scatto sotto un romantico tramonto. E non finisce qui, perché la nota imprenditrice digitale ed ex moglie di Fedez sarebbe pronta a tutto pur di avere un figlio in questa sua nuova vita.

A svelare l’indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia, che a riguardo ha confessato: “Persone vicine alla coppia ci dicono che Chiara nutre ancora e ancora il desiderio di diventare mamma e qui non ci sono carte, legali, antipatie, allontanamenti o avvertimenti che possano dire: ‘No’. Scommettiamo?” Vedremo dunque se sarà fatta la volontà di Chiara Ferragni e Tronchetti cambierà idea sulla questione figlio. Per Chiara Ferragni è da tempo iniziata una nuova vita, sia sul campo professionale che quello sentimentale, vedremo se ci saranno lieti annunci ora che la sua nuova relazione non è più un mistero per nessuno.

Chiara Ferragni e l’amore con Tronchetti Provera: i figli già nati

Ovviamente nel caso i due imprenditori dovessero davvero decidere di allargare la famiglia non si tratterebbe di una prima volta per nessuno dei due, sia Chiara Ferragni che Tronchetti Provera infatti sono già genitori, come ampiamente noto alle cronache rosa, in particolare per l’ex moglie di Fedez.

Lei è già mamma di Leone e Vittoria, nati dalla storia con il rapper, mentre lui ha tre figli nati dal suo precedente matrimonio con la manager tedesca Nicole Moellhausen. Il tempo dirà se il loro amore si rivelerà abbastanza grande da poter dare nuova vita a un figlio o una figlia, ovviamente.

