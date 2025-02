Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, aria di crisi? La domenica in famiglia cambia tutto

Negli ultimi giorni si è parlato molto di crisi tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, soprattutto per via del fatto che l’imprenditrice digitale non sarebbe ben accetta nella famiglia Pirelli. Chiaramente si è trattato solo di supposizioni e così si sono dimostrate, dato che poco fa la rottura è stata prontamente smentita da Chi. Il magazine ha portato alla luce un ritratto di coppia felice nel quale i fan non speravano più.

Cos’è successo? Il settimanale ha voluto delineare un ritratto della nuova famigliola che domenica 16 febbraio si è concessa una giornata interamente dedicata ai loro bambini a Milano. Infatti, i due sono stati paparazzati con i tre figli di lui, di cui non si sanno i nomi pubblicamente, e Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con l’ex marito Fedez. La coppia è stata fotografata in un famosissimo hotel a 5 stelle nella zona di Brera, e mentre i figli giocavano, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono scambiati effusioni e momenti di tenerezza.

Chiara Ferragni felicissima con l’erede Pirelli, e Fedez? Le incognite dopo Sanremo 2025

Smentita del tutto, dunque, l’aria di crisi di cui tanto si parlava nelle scorse settimane. Anzi, tutt’altro! Chiara Ferragni pare essere più felice che mai con il noto imprenditore, tanto che uscendo dall’hotel ha tenuto per mano la figlia più piccola del fidanzato, nata dalla relazione con Nicole Moelhausen. Dopo il pranzo hanno continuato la loro splendida domenica salendo sul van e andando a godersi un po’ di bowling e qualche partita con i videogiochi.

Intanto Fedez si gode il post Sanremo 2025 con tante incognite lasciate volutamente aperte. Il suo Festival è stato decisamente criptico, e ancora non è noto sapere se le sue canzoni fossero dedicate all’ex moglie Chiara Ferragni o a un’altra donna. A Domenica In, il rapper ha dichiarato di non voler svelare questa informazione, ma che tutto quello che ha scritto è frutto di vita vissuta in prima persona. Non ci resta dunque che attendere i prossimi concerti del rapper, previsti a brevissimo presso il Forum di Assago a Milano, dove dopo diversi anni tornerà a tenere un concerto tutto suo e a incontrare i fan.

