Chiara Ferragni “Ecco la mia cellulite”/ Foto del suo lato B passata sotto la lente..

Questa del 2020 la ricorderemo come l’estate post Covid e come quella in cui le nostre star, vip vere o presunte e influencer, hanno dato sfogo alla verità mostrando i loro difetti sui social per continuare a ribadire il concetto che non tutto quello che si vede è reale. Milioni di ragazzine pronte a diventare come le star della tv o i volti noti dei social senza pensare che forse quell’assenza di difetti sia davvero impossibile e che in loro aiuto arrivano sempre trucco, parrucco, luci e filtri. Se nei giorni scorsi in molte hanno mostrato i loro volti rovinati dall’acne (a cominciare da Aurora Ramazzotti a finire a Kasia Smutniak), sembra che adesso sia la volta della cellulite e la prima (o forse non proprio) a lanciare “la moda” è stata Chiara Ferragni nelle scorse ore.

CHIARA FERRAGNI MOSTRA LA CELLULITE SUI SOCIAL E…

Dopo aver postato un’altra foto del suo bel Lato b nell’azzurro mare della Sardegna, Chiara Ferragni è poi corsa ai ripari, forse in risposta a chi la ritiene una dea perfetta, mostrando nelle storie il trucco che la rende così perfetta. In particolare, ricorrendo ad un piccolo zoom e ad un’altra angolazione, l’influencer ha mostrato alle fan che anche lei ha la cellulite scrivendo e sottolineando che dipende dalla luce e dalla posizione in cui si trova la macchina fotografica, questo è quanto. La perfezione non esiste perché se anche una come Chiara Ferragni (che sicuramente non ha un peso importante) ha la cellulite, figuriamoci le “donne normali”. Possiamo quindi superare questo tabù e godere lo stesso delle nostre curve? Siamo sicuri di sì.



