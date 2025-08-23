Chiara Ferragni ufficializza la relazione con Giovanni Tronchetti Provera: la presunta frecciatina verso Fedez

Chiara Ferragni è finalmente uscita allo scoperto e ha ufficializzato la sua storia con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate, poche ore fa l’influencer ha pubblicato su Instagram la prima foto insieme al nuovo compagno. Nell’immagine, i due si trovano in barca e si vede lui abbracciarla, mentre lei posa con un sorriso smagliante. Lo scatto ha fatto immediatamente il giro del web, raccogliendo in pochi minuti migliaia di like e centinaia di commenti. Tra i messaggi di supporto, non sono mancati quelli delle sorelle Valentina e Francesca Ferragni, ma anche quelli di amici e volti noti come Veronica Ferraro e Michele Bravi.

Chiara Ferragni ufficializza la relazione con Giovanni Tronchetti Provera/ La prima foto fa impazzire i fan

Tuttavia, non sono mancate ovviamente le critiche. Sul web, infatti, è scoppiata una polemica legata al tempismo con cui Chiara ha scelto di ufficializzare la relazione con il noto imprenditore. Solo pochi giorni fa, infatti, il suo ex marito Fedez ha pubblicato su Instagram la prima foto insieme alla nuova fidanzata, Giulia Honegger, giovane stilista e co-founder del brand Ayme, accompagnando lo scatto con una frase: “Non può piovere per sempre”.

Chiara Ferragni lancia una frecciatina a Fedez? Il gossip

Proprio per questo, in tanti hanno sottolineato come la mossa di Chiara Ferragni ad alcuni è sembrata una risposta all’ex marito, nonostante lei stia con Giovanni ormai da quasi un anno. La scelta di rendere pubblica la storia solo adesso ha alimentato i sospetti di chi vede in questa tempistica un botta e risposta mediatico tra i due ex coniugi, che sono separati ormai da un anno e mezzo. D’altro canto, però, c’è chi invece crede che la Ferragni non abbia alcuna intenzione di lanciare una frecciatina al cantante, bensì voleva semplicemente condividere un momento di felicità con i suoi fan.