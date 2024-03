Chiara Ferragni esclusa dal cda di Tod’s/ Con lei anche Montezemolo e Luigi Abete

Periodo non semplice per Chiara Ferragni, regina degli influencer nonché moglie di Fedez. L’imprenditrice digitale, dopo il caso Balocco e l’allontanamento dal marito, è risultata essere fuori dal consiglio di amministrazione di Tod’s, noto marchio di abbigliamento italiano. Come riferito da numerosi media online, fra cui il quotidiano Il Giornale, la nota influencer non è stata confermata nel Cda dell’azienda che produce calzature ma anche abbigliamento e accessori di lusso.

Paola Di Benedetto, flirt con Fedez?/ Gossip bomba sulla crisi Ferragnez ma lei smentisce: "Notizia falsa"

“Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle, che detiene il 50,291% del capitale di Tod’s”, ricorda il quotidiano meneghino, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board societario in vista dell’assemblea di aprile e fra i nove candidati non compare appunto Chiara Ferragni. Attenzione però perchè quello dell’imprenditrice digitale non è l’unico nome eccellente fra gli esclusi, visto che nel consiglio di amministrazione di Tod’s non verranno riconfermati anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Ferrari, nonché Luigi Abete, ex numero uno della BNL, la Banca Nazionale del Lavoro.

"Chiara Ferragni e Fedez, attenzione ai conflitti"/ Avv Ruggiero "Possono influenzare giudice su separazione"

CHIARA FERRAGNI ESCLUSA DAL CDA DI TOD’S: DELLA VALLE IN POLE POSITION

Fra i nomi in lista pronti ad entrare nel consiglio, troviamo invece in cima alla lista il presidente e ad dello stesso marchio, Diego Della Valle e Maria D’Agata, general counsel di Intercos, subito dietro. Il terzo nome in elenco è invece quello di Andrea Della Valle, attuale vicepresidente del gruppo Tod’s. Il Giornale sottolinea che: “da un punto di vista mediatico, la mancata riconferma di Chiara Ferragni è probabilmente quella destinata a fare più notizia”, ma come detto sopra, non è l’unico “vip” escluso.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, LITE AL COMPLEANNO DELLA FIGLIA VITTORIA?/ La mamma lo insegue: "Federico basta!"

La Ferragni era entrata nel cda dell’azienda ad aprile di tre anni fa, facendo volare il titolo in borsa con il solo annuncio del suo ingresso in azienda. Un effetto che all’epoca era stato quantificato in ben 100 milioni di euro di valore in più per il brand di abbigliamento.

CHIARA FERRAGNI ESCLUSA DAL CDA DI TOD’S: L’IMPRENDITRICE E LE SUE ASSENZE

Peccato però che l’influencer, spiega Il Giornale sia risultata il consigliere d’amministrazione con il maggior numero di assenze, e stando ai documenti dell’azienda nei primi due anni da quando è in carica la stessa ha partecipato a solo tre riunioni su 17 in totale, con un tasso di assenteismo quindi pari all’82,4 per cento, non proprio il massimo. Resta il fatto che a livello di immagine l’esclusione dal consiglio di amministrazione di Tod’s non giunge proprio nel momento migliore.

Ricordiamo infatti che Chiara Ferragni è iscritta nel registro degli indagati in quel di Milano con l’accusa di truffa aggravata in merito ad alcune operazioni di beneficenza sospette, a cominciare da quella ben nota del pandoro Balocco che ha creato un polverone, spingendo la stessa a donare un milione di euro. La Ferragni sta cercando di rialzarsi dopo la tempesta mediatica ma nel contempo è arrivato l’allontanamento da Fedez, un altro duro colpo per l’imprenditrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA