Chiara Ferragni “esclusa” dal documentario di Sanremo/ I rumors sul contratto Amazon

Chiara Ferragni e Fedez, nuovo capitolo della querelle sanremese “grazie” ad un documentario

Le settimane che hanno seguito il Festival di Sanremo, oltre a raccontare l’esito commerciale dei brani in gara, sono state condite in maniera corposa da un “caso” piuttosto seguito sui social. Nello specifico, al centro della scena sono finiti Chiara Ferragni e Fedez; il secondo si è reso protagonista di situazioni particolarmente dibattute non solo in rete. Un esempio è il “chiacchierato” bacio tra il rapper e Rosa Chemical che a detta di molti sarebbe poi sfociato in una vera e propria crisi di coppia.

Ad alimentare la vicenda sono poi subentrare altre polemiche riferite direttamente alla co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Il tutto sembra dunque confluire in una scelta “particolare” in riferimento al documentario dedicato alla kermesse, Tra palco e realtà. Nello specifico, Chiara Ferragni – compreso Fedez – sarebbero stati in un certo senso tagliati. Non sono pervenute scene che ritraggono le loro gesta, in particolare il lungo monologo dell’influencer che tra l’altro aveva destato non poco dissenso in riferimento alle argomentazioni.

Chiara Ferragni e Fedez “tagliati” da Sanremo 2023: la teoria legata alla docu-serie “Ferragnez”

Sull’esclusione di Chiara Ferragni dal documentario di Sanremo 2023, Tra palco e realtà, è chiaramente partito un vortice di retroscena e rumors volti a giustificare la scelta dei vertici Rai. Nelle ultime ore si è infatti tanto parlato delle polemiche post monologo dell’influencer quanto delle “azioni” di Fedez non gradite dal governo; un esempio è il bacio improvvisato da Rosa Chemical.

Altrettanto spazio tra le teorie social in merito all’esclusione di Chiara Ferragni dal documentario di Sanremo ha avuto il tema della presunta pubblicità occulta. Secondo diversi utenti del web, la co-conduttrice avrebbe utilizzato in parallelo il proprio profilo social per giovare appunto della vetrina sanremese. A rincarare la dose è intervenuto anche il portale web Gossip e Tv che ha ipotizzando un altro genere di motivazione. Nello specifico, il tutto sarebbe legato alla docu-serie “Ferragnez” che prossimamente sarà prodotta da Amazon Prime Video. Il contratto di esclusiva con la piattaforma limiterebbe la possibilità della Rai di utilizzare immagini esclusive dell’esperienza sanremese.

