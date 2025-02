Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez: chi è l’imprenditrice digitale? Così si sono innamorati

Nata nel 1987 a Cremona, Chiara Ferragni è una fashion blogger o come si è definita proprio lei stessa, una “imprenditrice digitale”. L’ex moglie di Fedez, infatti, ha creato un vero e proprio impero a partire dal suo amore della moda, fino a creare un suo brand nel 2013. Negli anni ha cominciato a prestare il volto a tante campagne di successo come Pantene, Amazon, Barbie e tante altre ancora, diventando l’influencer di moda più importante al mondo, come l’ha definita Forbes. Per Chiara Ferragni sono arrivati, nel corso degli anni, enormi successi che l’hanno resa una delle donne più ricche del pianeta. Nel 2021 proprio insieme a Fedez è stata protagonista della serie tv “The Ferragnez” su Amazon Prime Video, nella quale parlava della sua vita sentimentale con il marito.

Nel 2023 Amadeus l’ha fortemente voluta sul palco dell’Ariston per la prima e l’ultima puntata del Festival. Nel frattempo Chiara ha prima conosciuto e poi sposato Fedez. I due si sono innamorati per caso: lui in un brano la nominava e dopo alcuni scambi di messaggi sui social, tra loro è scoccata la scintilla e cominciata una storia. Nei primi tempi, i due hanno vissuto a Los Angeles, dove lei viveva per via del suo lavoro. Due anni dopo, è arrivato il grande “sì” a Noto, in Sicilia: la cerimonia ha visto tantissimi invitati tra parenti e amici e ha portato alla nascita di un vero e proprio brand, “The Ferragnez”.

Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez: il divorzio burrascoso con i figli di mezzo

Nel 2018 Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto il primo figlio, Leone, mentre tre anni dopo è nata Vittoria. Un amore che sembrava perfetto quello tra Chiara Ferragni e Fedez ma che si è sgretolato sotto i pesi delle cose intercorse tra loro. Chiara ha dovuto fare i conti con il caos pandori, Fedez con un tumore al pancreas. E di mezzo ci sarebbe stato anche qualche amante di troppo. L’ex moglie di Fedez, dopo il divorzio burrascoso, si è legata ufficialmente ad un altro uomo, Giovanni Tronchetti Provera. Il cantante, invece, sembra volersi godere la libertà che negli ultimi anni non ha avuto, almeno apparentemente.