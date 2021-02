Chiara Ferragni fa gli auguri a Belen Rodriguez incinta/ “Sei meravigliosa”

Ieri Belen Rodriguez ha confermato le voci che si rincorrevano da settimane su una sua presunta gravidanza. La showgirl argentina, sulle pagine del settimanale Chi, ha rivelato di aspettare un figlio dal compagno Antonino Spinalbese. Belen è al quinto mese, ma non ha voluto rivelare il sesso del nascituro. Per lei si tratta del secondo figlio dopo Santiago, nato nel 2013 dalla relazione con Stefano De Martino. Sul profilo Instagram di Belen sono poi apparsi alcuni romantici scatti insieme al fidanzato Antonino: in una foto la showgirl appare di profilo facendo vedere il pancino. Tra i tanti messaggi spuntano anche gli auguri di volti noti: Caterina Balivo, Melissa Satta, Jualiana Moreira, Francesco Arca, Afef e tanti altri. Immancabili i messaggi dei fratelli di Belen, Jeremias e Cecilia. Ma c’è un messaggio che ha colpito maggiormente i fan, quello di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni fa gli auguri a Belen Rodriguez

Chiara Ferragni, anche lei in attesa della seconda figlia, ha voluto fare gli auguri a Belen Rodriguez per la nuova gravidanza: “Congratulazioni, baci”, ha scritto l’imprenditrice. Il suo messaggi ha raggiunto quasi i 4700 like. Dopo poco è arrivata la risposta di Belen: “Tu sei meravigliosa, grazie”. L’inedito scambio di messaggi tra le due donne ha stupito i fan: “Siete due donne meravigliose belle intelligenti e sopratutto libere”, ha scritto un utente. Ovviamente non sono mancate critiche da parte di qualche haters. Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa della loro seconda figlia dopo Leone, nato nel 2018. La sorellina, di cui non si conosce ancora il nome, dovrebbe nascere nello stesso periodo del fratello: nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha rivelato di essere quasi alla 33esima settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA