Giornata difficile per Fedez che è in lutto per la morte della nonna Luciana che i fan avevano imparato ad amare per via della sua simpatia e per le sue comparsate in video e anche nella serie tv The Ferragnez. Anche con l’ex moglie Chiara Ferragni la donna ha avuto un bel rapporto, basti pensare che gliel’aveva fatta conoscere quasi prima di tutti, segno che era una delle persone più importanti della sua vita.

Adesso arriva un gesto inaspettato da parte dell’ex moglie: anche se non si sono lasciati nel migliore dei modi, e un po’ di acredine come ruggine ricopre i loro rapporti, l’imprenditrice digitale ha deciso di mettere like al post in cui il rapper annunciava la morte della nonna. Un gesto semplice che è stato apprezzato dai fan e anche dai detrattori.

Chiara Ferragni e non solo: i messaggi d’affetto per la morte della nonna di Fedez

Il post di Fedez per la sua amata nonna Luciana, con una carrellata di foto insieme, ha una brevissima didascalia: “Ciao nonna, ci mancherai tanto”, firmato la loro famiglia che tanto le voleva bene. Una giornata difficile per lui che, per l’occasione, è stato inondato di affetto. Anche la sua ex moglie Chiara Ferragni ha messo like al post come segno di distensione, ma non solo lei.

Riccardo Nicoletti, il marito di Francesca Ferragni, ha voluto mettere non solo like, ma anche commentare con l’emoji di un cuore. Nonostante i rapporti tesi tra il rapper e l’imprenditrice, la famiglia di quest’ultima si è stretta comunque attorno a lui per via della morte della nonna, che era molto amata sui social, tanto che chiedevano a lui di farla comparire più spesso. Era una grande appassionata di tarocchi e infatti lui le chiedeva sempre di fargli una lettura quando era particolarmente in ansia.

