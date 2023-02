Chiara Ferragni Fedez, lite per bacio Rosa Chemical?/ Video: Amadeus li “spinge” via…

Lite tra Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Sanremo 2023?

Chiara Ferragni si è infuriata con il marito Fedez per il bacio ricevuto da Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023? Sui social si parla di una lite nel dietro le quinte della finale. Al termine dell’esibizione del cantante in gara, la co-conduttrice è apparsa sorridente, per nulla infastidita, poi è stata annunciata la pubblicità. Poi è circolato un video sul web che mostra qualcosa di strano, avvenuto proprio durante la pubblicità. Fedez, infatti, è subito salito sul palco per parlare con la moglie. Non si capisce cosa si siano detti, infatti è molto complicato comprendere il contenuto della loro conversazione, che però è avvenuto davanti a diverse persone, tra cui anche Amadeus. I toni però sono sembrati tesi…

Il commento della sorella di Chiara Ferragni…

Cosa si vede nel video che sta circolando? Fedez si è avvicinato a Chiara Ferragni spalancando le braccia, lei ha gesticolato ma non si è capito cosa si sono detti. Poi sono scomparso dietro le quinte, anche perché Amadeus ha spinto entrambi nel backstage. Quindi, non è possibile stabilire al momento ricostruire cosa sia successo. Una cosa sembra quasi sicura e cioè che Amadeus è apparso divertito. La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, ha poi lasciato un commento su Trash Italiano tirando in ballo la mamma e la sua reazione imbarazzata: «Marina si scompone con ben altro ragazzi». Poi Ornella Vanoni ha tirato in ballo Fedez, che è sembrato serio e teso, quasi con le lacrime agli occhi, secondo quanto riportato da Webboh. Forse nelle prossime ore scopriremo la verità…

