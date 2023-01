Chiara Ferragni “Fitting Sanremo 2023”/ “Nei prossimi giorni vi svelerò gli stilisti”

Chiara Ferragni potrebbe svelare qualche dettaglio in più in vista del Festival di Sanremo sempre più vicino, nei prossimi giorni. Si parla in particolare degli abiti che la stessa imprenditrice digitale (presente alla prima e all’ultima puntata), indosserà nel corso della kermesse: «Ieri abbiamo fatto i fitting per Sanremo a Parigi – ha raccontato la stessa, come riporta il sito de La Provincia di Cremona – magari vi svelo fra poco o nei prossimi giorni anche chi sono i designer che vestirò. Spero vi piaceranno le mie scelte. E oggi – ha proseguito – abbiamo fatto le foto per Sanremo insieme alle altre co-conduttrici (Chiara Francini e Francesca Fagnani) e insieme ad Amadeus e Gianni (Morandi, ndr)».

A testimonianza la moglie di Fedez ha pubblicato su Instagram una serie di scatti simpatici in compagnia proprio dei conduttori e delle college conduttrici, ad eccezione della pallavolista Paola Egonu, assente giustificata: “Paola Egonu, ci sei mancata”, scrive a riguardo l’influencer. Ferragni sarà all’Ariston di Sanremo il 7 e 11 febbraio, mentre Francesca Fagnani, compagna storica di Enrico Mentana e conduttrice di Belve su Rai Due sarà a Sanremo mercoledì 8, quindi giovedì 9 sarà la volta di Paola Egonu e infine venerdì 10 di Chiara Francini.

CHIARA FERRAGNI E LA DECISIONE DI DEVOLVERE LO STIPENDIO DI SANREMO IN BENEFICENZA

La Ferragni ha deciso di devolvere il suo cachet di Sanremo in beneficenza e nell’annunciarla Amadeus l’aveva descritta così: “E’ una grande imprenditrice digitale, negli anni Ha costruito qualcosa di notevole. Lei è stata la prima cui ho pensato, ma prima non conosceva il festival. Lo ha seguito e quest’anno ha risposto con entusiasmo alla proposta di fare la co-conduttrice. E’ una persona molto simpatica, ma anche una grande lavoratrice: sta affrontando l’impegno di Sanremo con molto metodo e serietà. E’ una professionista”.

Numerosi i commenti alle recenti foto in cui si vede il cast (quasi) al completo, come ad esempio chi ha scritto, parlando di Chiara Ferragni: “L’hanno accusata di non voler posare con le altre co-conduttrici…”, e invece…











