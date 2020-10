Chiara Ferragni, foto agli Uffizi per Vogue/ “Felicissima, sogno che diventa realtà”

È un periodo molto importante e ricco di novità per Chiara Ferragni, sia per quanto riguarda il lavoro che per la famiglia. L’imprenditrice digitale, moglie di Fedez e mamma di Leone, ha da poco annunciato di essere incinta del secondo figlio che sarà una femminuccia. È invece delle ultime ore la condivisione sul suo profilo Instagram di un servizio fotografico di cui si dice fiera. “Sono così felice di condividere finalmente queste immagini stupende scattate in uno dei musei più prestigiosi nel mondo“, ha scritto Chiara su Instagram rilanciando le foto. “Sono stata invitata dalla First Initiative Foundation per delle foto realizzate accanto ai lavori più iconici di Botticelli – ha spiegato – per celebrare ‘Botticelli and his times – Masterworks from the Uffizi’, una mostra che aprirà il 23 ottobre all’Hong Kong Museum of Art“.

Chiara Ferragni, tra grandi successi e tante polemiche…

Chiara Ferragni è al settimo cielo per aver visto realizzare un altro bellissimo sogno. La carriera dell’influencer continua ad essere costellata di successi, seppur le critiche non manchino quasi mai. I Ferragnez, d’altronde, sono spesso mira degli hater e sono ormai ben note a tutti le battaglie contro le accuse del Codacons. Ma proprio in merito alla questione musei, anche la visita della coppia ai Musei Vaticani scatenò parecchio scalpore per alcune foto scattate in posti solitamente proibiti. Eppure proprio questa visita ebbe il risultato di spingere molti a recarsi ai Musei che, dunque, registrarono un aumento dei visitatori.





