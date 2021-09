Chiara Ferragni, foto col top senza reggiseno/ E stuzzica: “Quanti si arrabbieranno?”

Chiara Ferragni ormai ci ha preso gusto. L’imprenditrice digitale da quasi 25 milioni di follower pubblica periodicamente una foto molto sensuale con la quale replica a tono agli hater. Proprio poche ore fa, per un venerdì sera con le amiche, la Ferragni si è mostrata con un look molto audace: dei jeans in modello da uomo e un top di un rosa acceso, tenuto insieme da un ferretto in oro.

Un top che la Ferragni indossa senza reggiseno e che crea un effetto vedo-non vedo importante. Su Instagram si mostra così, in tutta la sua bellezza, pronta per uscire con le amiche e trascorrere una serata spensierata. Accanto alla foto, però, scrive una frase provocatoria: “In quanti si arrabbieranno per una mamma che indossa questo top?”

Chiara Ferragni, la foto tra complimenti e critiche

Tra i vari “Ti sta benissimo”, “Sei stupenda”, “Sei super sensuale”, che si leggono tra i commenti alla foto in questione di Chiara Ferragni, c’è però chi l’ha accusa di essere eccessiva o di volersi mettere in mostra a tutti i costi. Tra i commenti si legge: “Abbiamo capito che sei mamma e che la gente ti critica per come ti vesti… ma basta!”; e ancora “‘non sono solo una mamma’ e poi in ogni post provocante gioca sul contrasto sexy vs mamma, anche meno abbiamo capito che fai come ti pare come è giusto che sia, fallo e basta”. Infine c’è chi la accusa “Quanto ci marci sopra! crei Sempre le stesse discussioni”. Insomma, in molti sono d’accordo nel dire che quella della Ferragni sia una mossa voluta e con lo scopo di “fare discussione”.

