Chiara Ferragni foto sexy su Instagram e polemica/ “Di che marca sono i capezzoli?”

Torna a far parlare di sé Chiara Ferragni, che negli ultimi giorni si trova in vacanza in Sicilia. Dopo aver trascorso del tempo con tutta la famiglia al completo, adesso ha al suo fianco Fedez e Leo, ma anche gli amici più cari. Pochi minuti fa ha condiviso su Instagram un post che si presenta come una raccolta di foto con un elemento comune: i capezzoli quasi in vista. L’influencer più famosa del web indossa degli shorts bianchi, abbinati ad un golfino verde e lungo, che si chiude solo con dei piccoli bottoni posti sul davanti. L’abito è trasparente e la scollatura notevole, quindi l’effetto è un deciso “vedo-non vedo” che non piace ad alcuni dei suoi follower. Molti trovano che Chiara Ferragni sia particolarmente volgare con questo outfit, mentre altri chiedono consigli sul modello, dalla marca al materiale. Non manca chi difende la sua scelta di mostrare liberamente il suo corpo, facendo notare che anche gli uomini hanno i capezzoli, “quindi dove sta il problema?” si legge tra i commenti.

Chiara Ferragni sexy su Instagram: “potevi anche non metterlo”

Sono subito apparsi i primi commenti da parte di chi proprio non accetta che Chiara Ferragni mostri i capezzoli. Tra chi si scaglia contro di lei e chi, invece, la difende, è nato un vero e proprio dibattito fatto di botta e risposta direttamente sotto al post. “Cosa si è messa a fare il pezzo sopra, poteva lasciarlo direttamente nell’armadio”, chiede qualcuno. “Veramente, io non capisco perché Instagram a lei permetta di mostrare i capezzoli e alle altre invece no” è invece un riferimento alla censura a cui spesso si va incontro su Instagram, ma più in generale sui social, quando si pubblicano foto che non rispettano determinati canoni. “Belli i capezzoli, ti stanno bene, della giusta dimensione! di che marca sono?” qualcun altro invece ricorda ironicamente il lavoro di Chiara Ferragni. E, infine, c’è chi la difende: “per tutti quelli che si stanno scandalizzando, non ditemi che siete gli stessi che guardano male una mamma che allatta perché si vede il seno? Donne represse, adesso vi darò una super news! le tette le avete anche voi, non scandalizzatevi troppo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA