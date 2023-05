Chiara Ferragni, frecciatina a Fedez?/ “A Sanremo mai più con lui”

Chiara Ferragni torna al Festival di Sanremo?

Diventano sempre più insistenti i rumors che vorrebbero Chiara Ferragni come primadonna del Festival di Sanremo 2024. Dopo aver affiancato Amadeus nella prima e nell’ultima serata di Sanremo 2023, il prossimo anno, l’influencer e imprenditrice digitale potrebbe tornare sul palco del Teatro Ariston per affiancare Amadeus per tutte e cinque le serate del Festival. Ad alimentare i rumors è stata una foto pubblicata da Amadeus in cui è a cena con la moglie Giovanna Civitillo e con la stessa Ferragni.

Per il momento si tratta di indiscrezioni, ma a parlare del Festival di Sanremo, nelle scorse ore, è stata proprio la Ferragni che, nel corso di una diretta Instagram, non ha chiuso le porte ad un ritorno all’Ariston a patto di farlo da sola.

Chiara Ferragni e il commento su Fedez e Sanremo

Chiara Ferragni esclude di tornare al Festival di Sanremo con Fedez. Durante Sanremo 2023, l’imprenditrice è stata accompagnata dal marito che, durante la serata finale, è stato protagonista di un bacio con Rosa Chemical sul palco del Teatro Ariston. Da Sanremo sarebbe cominciata la crisi attraversata e superata dai Ferragnez e, guardando al futuro, la Ferragni ammette che non tornerebbe mai più a Sanremo con il marito.

«A Sanremo con lui? Mai più», ha detto in una diretta su Instagram, rispondendo a un fan. Se, dunque, la Ferragni dovesse tornare davvero a Sanremo, Fedez resterebbe a Milano con i figli Leone e Vittoria? Dalle parole dell’influencer sembrerebbe proprio di sì. Amadeus, dunque, se stava pensando ad un doppio colpo portando i Ferragnez a Sanremo, dovrà cambiare la propria strategia.

