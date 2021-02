“Chiara Ferragni ha copiato i Moon Boot”/ Tribunale dispone il risarcimento

Chiara Ferragni è finita nei guai per un problema di violazione dei diritti d’autore e tutto per i suoi Snow boots, prodotti da tre aziende che commercializzano capi con il marchio della influencer milanese. Proprio per via della somiglianza delle sue calzature con i famosi Moon Boot di un’azienda trevigiana, la Tecnica, ecco che è partita l’azione legale che ha portato il Tribunale di Milano a pronunciarsi contro l’influencer rea di aver creato un prodotto troppo somigliante all’altro protetto dalle norme che regolano il diritto d’autore. Cinquantadue anni dopo la loro nascita i doposci più famosi del mondo continuano ad essere protetti da una serie di diritti che Chiara Ferragni ha infranto, almeno secondo il Tribunale, che ha disposto l’immediato ritiro.

“Chiara Ferragni ha copiato i Moon Boot”, risarcimento per la Tecnica

Come se non bastasse, Chiara Ferragni dovrà impegnarsi nel risarcimento a favore dell’azienda che i Moon Boot li ha creati, prodotti e venduti. Secondo quanto ha fatto sapere la stessa Tecnica, sembra che il risarcimento verrà quantificato in un accordo in forma privata. Al momento non si conoscono altri dettagli della vicenda ma sembra proprio che il prodotto ispirato alle calzature indossate da Neil Armstrong nella sua prima camminata sulla Luna sono così famose che è davvero impossibili non averle presenti quando si crea un prodotto simile. Secondo quanto riporta La Repubblica sembra che già in passato la Ferragni avesse avuto dei problemi con la Tecnica e all’epoca si fosse impegnata, insieme alle sue aziende, di non copiare più ma così non è stato.



