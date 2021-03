Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria/ Fedez papà bis “Baby V è arrivata”

Chiara Ferragni ha partorito, è nata proprio oggi Baby V, ovvero la piccola Vittoria. Il quadretto della famiglia felice è finalmente completo, Fedez può lasciarsi alle spalle l’ansia del momento e godersi così l’arrivo della sua bambina che presto andrà a fare compagnia al piccolo Leone che in questi mesi si è allenato a fare il fratello maggiore. Fedez ha subito condiviso la foto dopo il parto scrivendo: “23 Marzo 2021. La nostra Vittoria”. La piccolina è già con gli occhi bene aperti pronta a guardare la sua mamma dritta dritta in faccia mentre la mano di Fedez stringe la new entry nella vita dei Ferragnez. In questi giorni si è parlato molto della data del parto al grido di “anche oggi si partorisce domani” ma a quanto pare l’influencer alla fine ha avuto modo di dare il via alle danze proprio dopo aver postato nelle storie la sua foto del “pancione a 39 settimane”.

Tommaso Zorzi ci ha provato con Akash Kumar?/ Naufrago pubblica chat e poi cancella..

Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria

Chiara Ferragni è finita sotto la lente anche quando ha partorito di Leone visto che in molti hanno ironizzato sul quella che sembrava una gravidanza interminabile ma questa volta è andato tutto velocemente. L’allegra famiglia ha annunciato l’arrivo di Baby V con una foto di Leone che sventola un’ecografia con la didascalia: «La famiglia si allarga». Da allora sono passati circa quattro mesi e finalmente la piccola Vittoria, il cui sesso era stato annunciato sempre via social, è tra le braccia di mamma e papà per la gioia dei follower che hanno preso di mira già i profili di Chiara Ferragni e Fedez ricoprendoli di like e auguri.

LEGGI ANCHE:

Nacho Vidal arrestato/ Attore porno "ha ucciso fotografo con veleno di rospo"Maria Antonietta Rositani: "Mi ha bruciata, ero all'inferno"/ "Chiesto aiuto ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA