Flirt Achille Lauro e Chiara Ferragni tiene a banco a poche giorni dall’inizio della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Cosa è successo davvero tra il cantante di “Amore disperato” e la ex moglie di Fedez? Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo divampa il gossip del momento che vorrebbe Achille Lauro e Chiara Ferragni protagonista di una notte di passione. Una indiscrezione confermata anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha rivelato anche un altro dettaglio “Federico Lucia non parla più con Achille Lauro”. Il flirt tra Achille Lauro e Chiara Ferragni sarebbe nato una serata durante una festa a casa del cantante di Amore Disperato. La influencer ed imprenditrice sarebbe rimasta tutta la notte a casa di Lauro e tra i due ci sarebbe stata una breve frequentazione durata pochissimi giorni grazie anche alla complice delle amiche di lei che la coprivano.

Alla fine Fedez ha scoperto dei messaggio scambiati tra la moglie ed Achille Lauro nonostante la Ferragni avesse provato a cancellare la chat. La conferma definitiva è arrivata poi da Lauro che durante una chiacchierata con il collega non è riuscito a mentire.

Flirt tra Achille Lauro e Chiara Ferragni: Fedez l’ha scoperto con una chat

La notizia del flirt tra Achille Lauro e Chiara Ferragni è diventata di dominio pubblico con Fabrizio Corona che nelle ultime settimana ha letteralmente travolto l’impero The Ferragnez con delle indiscrezioni finora segrete. Il flirt tra i due sembrerebbe reale e confermato dallo stesso cantante che si appresta a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo per la terza volta. Proprio durante la conferenza stampa di presentazione del brano “Incoscienti Giovani” in gara a Sanremo 2025, Achille Lauro ha risposto ad alcune domande della stampa tra cui immancabile una domanda sul gossip.

Il cantautore non si è affatto tirato indietro, anzi ha risposto “in questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere”. Non solo, Lauro ha aggiunto: “sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace” sottolineando anche di vivere nel mondo dei sogni. Infine Lauro ha espresso un messaggio di solidarietà a Chiara Ferragni dicendo: “si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”.