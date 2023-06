Chiara Ferragni, hater choc: “L’anoressia di moda 10 anni fa. Sponsorizzi le ossa”/ Lei sbotta: “Maleducato!”

Hater contro Chiara Ferragni: il commento choc a una sua foto su Instagram

Essere un personaggio social esposto e seguito da milioni di utenti come lo è Chiara Ferragni, significa anche dover fare i conti ogni giorni con migliaia di commenti, spesso non così piacevoli. L’influencer e imprenditrice digitale è ormai frequentemente presa di mira dai cosiddetti ‘haters’, sempre pronti a criticarla sotto vari aspetti. Tra i commenti degli ‘odiatori’ non mancano le critiche al suo fisico, vero e proprio body shaming al quale Chiara più volte ha risposto.

È quanto accaduto anche nelle ultime ore, quando la Ferragni si è ritrovata a leggere un commento realmente di cattivo gusto, di fronte al quale non ha potuto rimanere in silenzio.

Chiara Ferragni replica all’hater: “Maleducato!”

“Chiara ma perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa… l’anoressia si portava 10 anni fa”, è stato il commento choc, con tanto di omini che ridono, di un utente sotto uno scatto postato dalla Ferragni su Instagram. L’influencer, di fronte a queste parole, ha così replicato: “L’anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato”.

Un commento spiacevole, ma non il primo al quale Chiara replica. Tanti quelli che prendono di mira il suo décolleté: “Le tette dove stanno?” si trova spesso a leggere la mamma di Leone e Vittoria, nonché moglie di Fedez. La sua risposta a questo insulto? “Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno lì dove dovrebbero stare” ha risposto l’imprenditrice senza scomporsi troppo.”

