Chiara Ferragni “Ho amato indipendentemente dal genere”/ “Mai costretta da etichette”

Chiara Ferragni celebra l’amore senza genere a San Valentino. Lo fa con la campagna Love Fiercely, realizzata insieme ad Arcigay Milano. Oltre a invitare tre coppie a raccontare la loro storia, in un video in cui compaiono anche il creatore Francesco Cicconetti e lo stilista Nicolò Cerioni, l’influencer racconta la sua storia ed esprime il suo supporto alla comunità LGBTQ+. «Oggi voglio dire a tutti di amare se stessi prima di tutto, perché solo cosí ci si sente liberi di amare come e chi si vuole. Io nella mia vita l’ho fatto, ho amato indipendentemente dal genere, senza farmi costringere dalle etichette che gli altri volevano darmi», ha scritto nel suo post su Instagram.

L’imprenditrice digitale ha sottolineato proprio in apertura di post di aver a lungo riflettuto su cosa scrivere e come farlo «per non essere fraintesa e non permettere di strumentalizzare il messaggio di amore in cui credo da sempre e con cui oggi voglio fare un passo ulteriore, personale e concreto». Lo fa appunto con Love Fiercely, che è molto più di un motto: «Amare con fierezza, amare come vuoi e chi vuoi è il significato di tutto quello che ha spinto le mie scelte, sempre, tutto quello in cui ho sempre creduto, tutto quello che oggi mi permette di essere la persona innamorata delle della mia vita e di chi la popola».

CHIARA FERRAGNI “LA MIA STORIA UN ESEMPIO”

Chiara Ferragni ha spiegato di aver imparato molto dalle storie delle tre coppie interviste, cioè Nicolò Cerioni e il marito Leandro, l’attivista Loredana e la fidanzata Sara, il content creatore Francesco Cicconetti e la fidanzata Chiara. «La mia storia e le storie di queste tre coppie che stimo spero possano essere di esempio per tutti, perché amare in maniera pura è sempre la scelta più giusta che ognuno di noi può fare». L’influencer su Instagram ha spiegato anche di aver contribuito con una «donazione personale» per supportare il progetto Scuola di Arcigay Milano.

«Andremo nelle scuole di Milano e provincia per raccontare queste storie d’amore e sensibilizzare i giovanissimi sulle tematiche del bullismo». Dopo il marito Fedez, che si è battuto pubblicamente a favore del ddl Zan, anche Chiara Ferragni ha voluto dare il suo contributo concreto nella battaglia contro l’omotrasnfobia. E ha deciso di farlo nel giorno di San Valentino in cui tutti devono sentirsi liberi di celebrare liberamente il proprio amore in tutte le sue forme e colori.

