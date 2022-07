Chiara Ferragni, “Ho rubato un altro accappatoio”/ La replica ironica che…

Chiara Ferragni replica agli haters: “Ho rubato un altro accappatoio…”

Chiara Ferragni ci ricasca. In questi giorni, la moglie di Fedez è stata presa di mira dagli haters per la questione del furto degli oggetti negli alberghi. Solo qualche giorno fa era scoppiata una polemica tra la Ferragni e Selvaggia Lucarelli. Tutto era nato quando Chiara Ferragni aveva postato su Tik Tok un video in cui si era dichiarata colpevole per aver rubato l’accappatoio di un hotel come souvenir. Nella didascalia ha poi aggiunto: “Ditemi che voi non lo fate”. Il post era stato inondato di commenti scherzosi. A criticare il suo gesto è stata però Selvaggia Lucarelli: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano (in riferimento a quanto accaduto di recente in Stazione Centrale, ndr), che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso”.

Proprio ieri, la Ferragni ha deciso di replicare alle critiche e lo ha fatto con ironia. L’influencer si è mostrata con indosso l’accappatoio del marito e ha detto: “Ragazzi ci sono cascata di nuovo, ho rubato un altro accappatoio”. Chiara ha deciso di mettere a tacere la polemica con una simpatica presa in giro. Una frecciatina rivolta soprattutto a Selvaggia Lucarelli che l’aveva attaccata nei giorni scorsi. Chiara aveva però voluto spiegare che qualsiasi furto viene addebitato sulla carta registrata dall’hotel, come tutti i costi extra. Fedez come avrà reagito allo scherzo della moglie?

Chiara Ferragni ha rivelato un aneddoto divertente sulla sua storia con Fedez. In un video pubblicato su Tik Tok l’influencer ha mostrato ai suoi followers la prima foto che ha visto di Fedez. L’immagine è quella della nota copertina di Rolling Stones risalente al 2014 che ritrae il rapper a petto nudo con le braccia incrociate. Chiara ha confidato di aver notato quell’immagine mentre era di ritorno da Los Angeles: “Ero tornata a Milano per dei lavori e un giorno andando verso l’aeroporto, era ottobre 2014, ho visto questa cover in edicola. Ho detto “ma chi sarà questo tipo?”, sarà un ragazzo straniero e invece era Fede. Poi ho letto “Fedez la rivelazione” e ho visto che era un italiano. Ho detto buon per lui perché mi sembra proprio un figo”.

Lo scatto si trova nel bagno della casa tanto che la Ferragni scherzosamente ha aggiunto: “Non chiedetemi perché, non sapevamo dove metterla”. In un altro video su Tik Tok Chiara Ferragni ha invece svelato il motivo per il quale ha scelto di chiamare la figlia con il nome Vittoria: “È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”.











