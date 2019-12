Chiara Ferragni / I bambini da Chiambretti: “Non vogliamo diventare come lei”

Chiara Ferragni è in qualche modo la protagonista di Chiambretti a La Repubblica delle Donne, durante le interviste realizzate dal conduttore ai bambini invitati in studio come ospiti. Chiambretti proietta sul maxischermo alcune immagini di personaggi famosi, chiedendo loro un’opinione ed un commento sincero. Si passa dal ct della Nazionale Roberto Mancini al leader della Lega Nord Matteo Salvini. Quando è il turno di Chiara Ferragni, Chiambretti domanda ai suoi piccoli ospiti: “Chi di voi da grande vorrebbe diventare come Chiara Ferragni? Chi vuole diventare come questa grande influencer italiana?”. I ragazzi hanno le idee molto chiare e in coro dicono: “Non vogliamo diventare come lei”. Una giovanissima vorrebbe invece diventare una showgirl: “No non voglio diventare come la Ferragni, perché non voglio fare la fashion blogger. Vorrei diventare una showgirl”, spiega. Un’altra bambina, invece, sogna di diventare hostess: “vorrei fare l’hostess in aereo perché mi piace viaggiare”.

Chiara Ferragni, i bambini scherzano con Chiambretti sulla fashion blogger

“Ho visto Chiara Ferragni grazie ad alcuni video che mi ha mostrato mio fratello”, racconta una simpaticissima bambina di CR4 – La Repubblica delle Donne. “Cosa mi piace di Chiara Ferragni? Gli occhi”, risponde. Un bambino, invece, non sa proprio cosa dire e di fronte alle domande di Chiambretti ammette: “Non so se Chiara Ferragni è il mio tipo…”. L’intervista di Chiambretti prosegue con il commento di Omar, un altro bambino protagonista per una sera sulle poltroncine di Rete4: “Chi mi piace dello spettacolo? Non c’ho mai pensato sinceramente”. “E hai fatto bene”, sbotta Chiambretti, che si prende l’applauso di un pubblico divertito. Simpaticissimo siparietto, dunque, a La Repubblica delle Donne su Rete 4 coi bambini assoluti protagonisti. Evidentemente Chiara Ferragni non ha fatto breccia nei loro cuori o più semplicemente a quell’età non è facile comprendere le varie dinamiche social e appassionarsi alla carriera imprenditoriale di colei che è diventata uno dei più grandi simboli di questi ultimi anni. La puntata di CR4 – LA Repubblica delle Donne con lo spezzone dedicato a Chiara Ferragni è consultabile su Mediaset Play, dove è possibile rivedere l’intera trasmissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA