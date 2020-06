Chiara Ferragni, il cane Matilde ha un tumore/ “Giornata orrenda, ora radioterapia”

Triste notizia per i Ferragnez, Chiara Ferragni e il marito Fedez: il loro cane, Matilde, ha il tumore. La tragica scoperta è avvenuta nella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno: .«Oggi – ha spiegato la stessa influencer attraverso una storia pubblicata su Instagram – mentre ero in un meeting, la Mati, la nostra cagnolina, ha avuto delle crisi epilettiche. L’abbiamo portata dal neurologo veterinario e hanno scoperto che ha un tumore. Adesso la stiamo tenendo sotto controllo con dei medicinali, forse inizieremo un ciclo di radioterapia. Però mi sono davvero spaventata, perché pensavo di perderla oggi…». Successivamente, sempre attraverso le Ig Stories, ha aggiunto: “Update su Mati: è ricoverata dal nostro veterinario in modo da essere controllata 24 ore su 24 per eventuali altre crisi epilettiche e capire il dosaggio perfetto per lei delle medicine anti-epilettiche. Mercoledì speriamo possa tornare a casa e poi comincerà le sessioni di radioterapia sperando che il tumore non aumenti di taglia”.

CHIARA FERRAGNI: “UN TUMORE MOLTO FREQUENTE IN QUESTA RAZZA”

La Ferragni ha poi aggiunto: “Purtroppo abbiamo scoperto che questo tipo di tumore è molto frequente nei Bulldog francesi come lei”. Quindi un piccolo e dolce appello: “Tenetela nei vostri pensieri che la vogliamo con noi ancora tanti anni”. All’appello di Chiara si è unito anche Fedez, che sempre attraverso delle storie Instagram ha spiegato la situazione, aggiungendo «Ha un brutto male, ma è curabile. Fate coraggio a Chiara che è triste». Matilde è stata presa dalla famiglia Ferragni nel 2010, esattamente dieci anni fa, e nel corso di questa decade abbiamo imparata a conoscerla grazie ai moltissimi scatti social. Basti pensare che lo stesso cagnolino ha un suo profilo Instagram ufficiale che vanta ben 362mila follower, numeri davvero incredibili. La speranza è che ovviamente la piccola Matilde, che assieme a Leone ha formato una coppia spesso e volentieri divertente quanto buffa, possa riprendersi il prima possibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA