Chiara Ferragni: il Natale é al parco con i figli Leone e Vittoria/ L’avvistamento, dopo il caso Balocco

Chiara Ferragni torna al centro del gossip: l’avvistamento nel mezzo dell’affaire Balocco & Dolci Preziosi

Mentre é protagonista del caso mediatico e giudiziario del momento, insieme alle sue società e per conto delle collaborazioni con Balocco e Dolci preziosi, Chiara Ferragni replica alla curiosità generale dell’occhio pubblico sul suo conto, con un avvistamento inaspettato nel milanese.

Nei giorni segnati dall’Avvento per il Santo Natale 2023, Chiara Ferragni viene multata dall’Antitrust per una pratica commerciale ritenuta ingannevole, che lei avrebbe commesso facendo credere all’occhio pubblico e potenziale consumatore di fare della beneficenza con l’acquisto del panettone “Pink Christmas” fornito in una esclusiva edition natalizia del dolce da Balocco. E se Chiara Ferragni conta la multa extra-salata di un milione di euro insieme alle sue società, la Balocco subisce quella di 420mila euro. Ma non é tutto. Dal punto di vista penale, inoltre, si registrano due inchieste, nel dettaglio una a Milano e una a Cuneo, al momento senza indagati né ipotesi di reato. All’affaire Balocco dei pandori dalla pubblicità ingannevole si aggiunge, poi, il caso delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, per cui l’influencer ha coperto il ruolo di testimonial. La procura di Milano quindi intende scoprire se nel secondo caso come in quello Balocco, l’intera operazione commerciale sia attenzionata falsamente come un progetto volto alla beneficenza da devolversi all’Ospedale Santa Margherita di Torino, traendo i consumatori in inganno. Questo dopo la donazione di mesi prima da parte di Balocco e della cifra alla struttura torinese di 50mila euro.

In un video di rottura del silenzio sul caso mediatico, via social, Chiara Ferragni si dice sconvolta per un errore di comunicazione di cui si sente rea, fino a promettere 1 milione di euro di donazione alla stessa struttura. Chiara Ferragni torna inoltre a uscire di casa, intanto, e accade nella giornata domenica 24 dicembre 2023.

Si rompe il silenzio mediatico sul caso Chiara Ferragni

La webstar cremonese viene intercettata da Il corriere della sera con i suoi due bambini avuti da Fedez, Leone e Vittoria, e la madre Marina Di Guardo al Parco Sempione di Milano. «Va bene, dai», fa sapere l’influencer quando é incalzata sul suo stato di salute generale, secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera.

Chiara Ferragni al parco con Leone, Vittoria e mamma Marina: prima uscita dopo il video sul caso Balocco https://t.co/4CSx6zTnxy — Repubblica Milano (@rep_milano) December 24, 2023

Prima uscita per Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro Balocco: passeggiata con i figli e con la mamma al parco Sempione https://t.co/S54zuYfVj6 — Repubblica Milano (@rep_milano) December 24, 2023

«È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni», rivelava l’esperta di moda Mariella Milani, ex caporedattrice al Tg2, nei giorni precedenti. E secondo l’indiscrezione lanciata da Selvaggia Lucarelli, giornalista storica su Il Fatto quotidiano, la crisi della web influencer italiana più influente nel mondo potrebbe estendersi anche a quella personale e matrimoniale tra i consorti Ferragnez, con Fedez che starebbe esortando la consorte a interrompere il rapporto con il fidatissimo manager Fabio Damato.













