Chiara Ferragni: il ritorno social spiazza tutti, dopo il caso Balocco e Dolci Preziosi/ Il motivo

Chiara Ferragni é la re-entry sui social del momento!

Chiara Ferragni torna ad attivarsi online, dopo una lunga assenza dalla sua roccaforte dei social, per effetto del caso Balocco e Dolci Preziosi che la coinvolge con l’accusa generale di presunte operazioni commerciali scorrette e pubblicità ingannevole.

Dopo la multa ricevuta dall’Antitrust di 1 milione di euro, nel mezzo della calda polemica mediatica che la coinvolge con tanto di perdita vertiginosa nel numero di follower nel seguito social, Chiara Ferragni registra la tanto attesa re-entry nel web, tornando ad attivarsi sul re dei social, Instagram. Tuttavia, non proprio come i fedeli fan della webstar cremonese si sarebbero aspettati dalla beniamina, Chiara Ferragni si limita ad una serie di interazioni a beneficio di terzi. Si tratta di una serie di like, alla re-entry sul re dei social network.

L’atteso ritorno social si limita ai mi piace: il caso Chiara Ferragni

Il profilo IG di Chiara Ferragni torna in attività nella rete, con un primo mi piace della cremonese che beneficia il profilo del padre della webstar, Marco Ferragni, ad un post dedicato al compleanno dell’altra figlia Valentina Ferragni. L’altro like di Chiara Ferragni, nel segno della re-entry social, va al profilo du Valentina, a margine del post più dibattuto del momento dove quest’ultima nelle vesti di festeggiata soffia le candeline su una torta con scritto una frese provocatoria in replica a chi l’accusa di avere un toyboy Matteo Napoletano, come fidanzato : “31 ma ancora rimorchio i 2000“.

Insomma, per il momento Chiara Ferragni mantiene un low-profile sul social il cui utilizzo ha rappresentato per lei la sorgente delle sue fortune, in termini di visibilità, seguito online, collaborazioni lavorative e tornaconto economico. E, intanto, l’occhio pubblico si palesa in trepidante attesa di scoprire quale sia la prossima mossa social della webstar cremonese, dopo la multa comminata dall’Antitrust ai danni di Chiara Ferragni.











