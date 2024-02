Chiara Ferragni in crisi con Fedez?/ Lei Toglie la foto del marito dal profilo, fan in allarme

Chiara Ferragni e il messaggio social che preoccupa i fan

“Non dovrei piangere, le lacrime erano per i giorni più deboli. Sono più forte adesso, o almeno così dico” questi i versi dalla canzone What Now di Rihanna che Chiara Ferragni ha condiviso sui social. Il brano è uno dei preferiti dell’imprenditrice digitale, ma i fan hanno visto in questo gesto un duro sfogo dopo il ‘caso pandoro’.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, inoltre, dal profilo social dell’influencer è sparita la foto di Fedez. Chiara si mostra quasi solo con i suoi figli: Vittoria e Leone. Da giorni, infatti, si vocifera che tra Chiara e il rapper ci sia una crisi molto importante. Ferragni si è anche mostrata senza la fede nuziale sui social, gesto che ha preoccupato molto i fan della coppia.

Chiara e Fedez smentiscono le voci di crisi con una cenetta romantica nel giorno di San Valentino. Il settimanale Chi, ha pizzicato la coppia mentre si concedeva un giorno importante all’insegna della festa degli innamorati: “Nel giorno degli Innamorati Fedez e Chiara Ferragni spazzano via le voci di rottura alimentati da mesi di assenza di post in coppia sui social attovagliandosi da Cracco si regalano una cena gourmet con petali di rosa rossa che dicono “ci amiamo ancora”.

“Finalmente dopo mesi li si rivede insieme e in un’occasione legata al cuore dopo che tutti avevano notato l’assenza di lui da una recente gita a Portofino” si legge tra le pagine del settimanale. La coppia, dunque, si amerebbe ancora molto nonostante le insistenti voci di una imminente separazione. Una bella notizia per i fan preoccupati della relazione dei propri beniamini.

