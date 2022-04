Chiara Ferragni in guerra contro i brufoli / “Questione ormonale, c’entra Fedez”

Chiara Ferragni si sfoga con i follower: il post sui brufoli

Chiara Ferragni torna a raccontarsi ai fedeli followers su Instagram e l’occasione è un post su un problema alla pelle che la turba da anni. Si tratta dell’acne ovvero i brufoli di troppo, che se da adolescente per lei rappresentavano una sciagura provocata da madre natura, che non le permetteva di sentirsi in pace con se stessa, oggi invece per lei rappresentano una sua peculiarità che la caratterizza e ancora un “vecchio nemico”, ormai risaputo, ma che ora riesce più o meno a tenere a bada. Come? Anzitutto, riesce a gestire il problema tenendo a freno lo stress, che in congiuntura con gli squilibri ormonali -questo vale per tutti i comuni mortali- provocano le eruzioni cutanee di cui soffre anche Chiara Ferragni, una tra gli influencer italiani di fama internazionale più ricercati su scala globale.

E ora, reduce dal delicato intervento per l’asportazione di un tumore subito dal marito Fedez – un accadimento difficile per i Ferragnez, che come lei rende noto è alla base del suo stress attuale- Chiara Ferragni si dimostra al popolo della rete in tutta la sua verità, in una carrellata di foto condivise con il web, che la ritraggono con i brufoli in viso in bella vista. A corredo dello stato, l’influencer cremonese rilascia una descrizione intimista, dove lei non nasconde di aver imparato a convivere con i brufoli nel tempo, per poi dichiararsi sulla cura a cui usa ricorrere per contrastarli e per quale ragione le siano tornati, in concomitanza con il problema che ora investe la sua Ferragni famliy in seguito all’operazione subita dal marito rapper.

Il messaggio di Chiara Ferragni della verità sui brufoli: menzionato Fedez e lo stress-post operazione

“Per la maggior parte della mia vita da adolescente/adulta, la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle -esordisce nella descrizione rilasciata a corredo delle foto rivelatrici sul suo problema antiestetico alla pelle, per poi proseguire svelando cosa la spinga a mostrare il suo punto debole-: “Ho sempre avuto sfoghi e acne, e mostrare la mia pelle quando era infiammata è stato molto stimolante per me”. Nel messaggio rivelatorio, Chiara Ferragni rende noto che negli ultimi 6 mesi -complice un’accurata ricerca personale avviata per la cura alla risoluzione dell’acne- è riuscita nel disperato tentativo di trovare un valido rimedio per tenere a freno i suoi ormoni ballerini: “Negli ultimi 6 anni la mia pelle è cambiata ed è migliorata moltissimo: quello che mi ha davvero aiutato è stato bilanciare i miei ormoni con l’inositolo (del tutto naturale), vivere una vita più felice e non pensarci troppo. Ogni tanto ho dei breakout, ma va tutto bene. Ho fatto pace con la situazione”.

Tuttavia, i brufoli tornano in questi giorni per lei, mentre è in preda allo stress accumulato in seguito al ricovero d’urgenza che ha subito l’amato Fedez, per l’asportazione di un raro tumore al pancreas: “ Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi dall’ospedale ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento: do la colpa ai miei ormoni e ovviamente a un livello di stress molto alto“. “Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo ma poi ho pensato: perché non parlarne?-conclude Chiara, in un messaggio di body positivity e accettazione del sé– Dobbiamo rendere normali anche i giorni di pelle brutta e non avere la pressione di sentirci sempre perfetti”.

