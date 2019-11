Chiara Ferragni in topless contro gli haters/ Foto: “Un altro modo per farsi notare!”

Va avanti ormai da anni il burrascoso rapporto tra Chiara Ferragni ( o se vogliamo i Ferragnez come coppia) e gli haters. Loro li attaccano per il loro ostentare, perché lasciano il bambino a parenti e tate per volere dall’altra parte del mondo, per i loro eccessi e per la famosa festa di compleanno al supermercato tra lancio di frutta e verdura e corse in carrello. Fatto sta che oggi il lungo romanzo si è arricchito di un nuovo capitolo scritto proprio dalla bella influencer che proprio “contro gli haters” ha pensato bene di pubblicare una foto in topless, che ha scattato di schiena (mettendo in mostra valigia e gioielli) consapevole che lo scatto farà il giro del mondo. E così è stato. In un paio di ore lo scatto ha già raccolto migliaia di like, i commenti delle colleghe vip di Chiara Ferragni ma anche l’indignazione da chi continua ad etichettarla come una vera e propria macchina da soldi capace di usare qualsiasi cosa solo per far parlare di sé e mettersi in mostra.

LA RISPOSTA DEGLI HATERS ALLA PROVOCAZIONE DI CHIARA FERRAGNI

La risposta degli utenti e degli haters non si è fatta attendere perché non ci è voluto molto a notare che la provocazione di Chiara Ferragni in realtà volesse mettere in mostro altro (e non stiamo parlando della sua schiena nuda) e così parte l’affondo: “Niente di nuovo per gli haters ormai !!” e ancora: “E’ solo un altro modo per mettersi in mostra”, “Chissà cosa dirà tuo figlio un giorno”. In realtà i commenti più numerosi sono però di coloro che approvano e apprezzano tra cuori, stelline e tanti like. Provocazione destinata a cadere nel vuoto?

Ecco lo scatto postato da Chiara Ferragni:

Visualizza questo post su Instagram Something for the haters 💞 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 7 Nov 2019 alle ore 1:41 PST





