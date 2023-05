Chiara Ferragni in topless sui social/ Elena Guarnieri: “Questa foto mi fa tenerezza”

Elena Guarnieri critica Chiara Ferragni: le sue parole

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha suscitato diverse polemiche a causa di un “selfie allo specchio” che la ritrae in topless. Sui social in molti hanno condannato il gesto dell’influencer e tra i contrari si è unita anche Elena Guarnieri, volto storico del TG5.

La giornalista con eleganza, ma un pizzico di provocazione ha criticato la scelta di Chiara Ferragni di mostrarsi nuda sui social come sinonimo di libertà: “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Elena”. La domanda provocatrice di Elena Guarnieri ha ricevuto moltissimi ‘like’ di approvazione, segno che davvero in molti non hanno gradito il gesto dell’influencer.

Chiara Ferragni sommersa dalle critiche per il selfie nuda: il commento di una 11enne

Chiara Ferragni è stata sommersa dalle critiche sui social, dopo aver pubblicato il selfie quasi completamente nuda. Tra i vari commenti negativi, però, spicca quello di una bambina di 11 anni: “Ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate a maggior ragione che senso ha che lo faccia tu? “

E ancora: “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare”. L’influencer ha poi replicato alla giovanissima follower difendendo la sua posizione: “Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo”.

