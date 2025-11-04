Chiara Ferragni oggi in tribunale per l'udienza a porte chiuse del processo Pandoro gate: "Fase difficile della mia vita", ha dichiarato. Sentenza a gennaio

Una “fase difficile” della sua vita: così Chiara Ferragni ha definito il processo per truffa aggravata in cui è coinvolta insieme ad altre persone, in relazione allo scandalo del Pandoro Gate e delle uova di Pasqua per campagne di beneficenza. Lo ha dichiarato uscendo dal tribunale di Milano, dove si è presentata personalmente per la prima volta.

L’udienza, a porte chiuse, riguardava aspetti procedurali, come la decisione sulle parti civili e la scelta del rito, poiché l’influencer ha optato per il rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena in caso di condanna.

L’accusa è di aver ingannato pubblico e consumatori facendo credere che il ricavato della vendita del pandoro e delle uova sarebbe stato devoluto in beneficenza, mentre in realtà parte dei soldi non lo sarebbe stata come promesso.

Ma Chiara Ferragni non è la sola sul banco degli imputati: sono coinvolti anche l’ex collaboratore Fabio Damato e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo, mentre Alessandra Balocco è deceduta lo scorso agosto.

La difesa di Chiara Ferragni, che nel frattempo ha già pagato multe amministrative e ha effettuato donazioni per 3,4 milioni di euro, sostiene che lei non abbia commesso alcun reato, mentre per i pubblici ministeri ci sarebbero stati profitti illeciti per circa 2,2 milioni di euro, derivanti dalla vendita dei prodotti senza che nei prezzi fosse indicata chiaramente la quota destinata alla beneficenza.

CHIARA FERRAGNI A MILANO PER LA NUOVA UDIENZA SUL PANDORO GATE, IL PUNTO SULLE PARTI CIVILI

Per quanto riguarda le parti civili, l’associazione dei consumatori Codacons si è ritirata dal processo dopo un accordo con l’imprenditrice digitale, mentre una signora di 76 anni, che aveva acquistato alcuni pandori, è stata risarcita fuori dal processo e ha ritirato la propria richiesta.

Il procedimento è stato rinviato al 19 novembre, data in cui il giudice deciderà se ammettere o meno la Casa del Consumatore come parte civile nel processo, mentre la sentenza è attesa per gennaio. La Casa del Consumatore è l’unica associazione di consumatori che non ha raggiunto un accordo con Chiara Ferragni o con gli altri imputati: ha infatti rifiutato 5.000 euro, dichiarando di non cercare un risarcimento in denaro.

Come riportato dall’Ansa, l’associazione aveva proposto a Chiara Ferragni di evitare la causa in cambio della realizzazione, da parte dell’influencer, di uno o due video (reel) sui social per promuovere un’app – sviluppata dall’associazione – dedicata alla tutela dei consumatori e per dimostrare il suo “ravvedimento e impegno” dopo lo scandalo. Tuttavia, la proposta è stata rifiutata da Ferragni, i cui legali hanno già chiesto che la Casa del Consumatore non venga ammessa come parte civile.