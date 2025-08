Chiara Ferragni vola a Ibiza per una vacanza con i figli e l'amica Francesca Oniga ma non c'è ombra di Giovanni Tronchetti Provera.

Le strade di Chiara Ferragni e Fedez si sono ufficialmente divisi dopo la firma del divorzio. Lui si sta godendo le vacanze in Sardegna con la nuova fidanzata Giulia Honegger e dove ha trascorso qualche giorno anche con i figli Leone e Vittoria mentre lei ha scelto Ibiza per rilassarsi in questo agosto. Con lei, oltre ai figli, c’è anche l’amica Francesca Oniga, a sua volta mamma. Come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 6 agosto 2025, Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso e la voglia di essere felice senza alcuna fretta. Con pazienza, aspetta che il sole torni ufficialmente a splendere per lei dopo aver sempre creduto nelle proprie capacità al punto da aver riacquistato le quote della sua società intaccando il suo patrimonio personale.

A Ibiza, così, appare bellissima con il suo bikini giallo mentre chiacchiera con l’amica e con il figlio Leone e mentre si concede qualche gioco in acqua con la figlia Vittoria. Al suo fianco, però, non c’è Giovanni Tronchetti Provera con cui era stata recentemente nuovamente paparazzata.

Un anno fa, a Ibiza, scattò la scintilla che portò Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni a frequentarsi. Lui era reduce dalla separazione con la moglie da cui ha avuto tre figli e Chiara arrivava dalla fine del matrimonio con Fedez avvenuta sotto gli occhi di tutti. Nonostante il momento difficile di entrambi, la scintilla scattò portando i due a frequentarsi senza nascondersi. Diverse le foto, infatti, in cui compaiono fino alla crisi che li porta ad allontanarsi.

Secondo alcune voci, infatti, pare che la famiglia di lui non vedesse di buon occhio la presenza della Ferragni e la sua pubblicità in quel momento. Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni, così, si allontanano e lui rivede la ex. Nelle scorse settimane, tuttavia, i due sono stati nuovamente pizzicati insieme e ora tutti attendono che lui la raggiunga a Ibiza per godersi insieme qualche giorno di vacanza.