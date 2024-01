Chiara Ferragni, inchiesta su pandoro Balocco verso l’ipotesi di truffa/ Al vaglio email acquisite dalla GdF

Si va verso l’ipotesi di truffa nell’inchiesta sul pandoro Balocco “griffato” Chiara Ferragni. La prospettiva accusatoria dell’indagine potrebbe subire una modifica importante, stando a quanto emerso dalla relazione depositata in data 8 gennaio dalla Guardia di Finanza presso la procura di Milano. Il fascicolo è stato aperto senza indagati e titoli di reato, ma l’ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe passare da frode in commercio a truffa dopo l’analisi di una serie di email finite nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust.

Stando a quanto riportato da Milano Finanza, gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf meneghina hanno depositato una prima annotazione, seguita da una serie di allegati, al procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Tale informativa riguarda, dunque, la vicenda del pandoro Balocco, per il quale è intervenuta l’Antitrust con una maxi multa per pubblicità ingannevole in materia di beneficenza nei confronti di Chiara Ferragni e dell’azienda di Cuneo, produttrice del dolce natalizio Pink Christmas.

CHIARA FERRAGNI, CASO PANDORO BALOCCO: EMAIL APRONO NUOVI SCENARI

Valorizzate, dunque, alcune email scambiate per pianificare la campagna di promozione del pandoro. L’annotazione della Guardia di Finanza, dunque, apre nuovi scenari e potrebbe portare all’ipotesi di reato di truffa. Stando alle informazioni disponibili, spiega Milano Finanza, si ritiene probabile che presto si possa procedere con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Inquirenti e investigatori sono a lavoro su un reato complesso, perché nell’inchiesta ci sono i temi del presunto profitto illecito e del danno ai consumatori da valutare come elementi per configurare l’ipotesi di truffa.

Nel frattempo, prosegue il lavoro di altre procure che hanno aperto fascicoli analoghi, senza ipotesi di reato né indagati, dopo gli esposti del Codacons. Tali procure hanno contattato i magistrati milanesi annunciando che trasmetteranno loro gli atti. Nell’inchiesta di Milano, oltre al pandoro della Balocco e alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, saranno esaminate situazioni simili, cioè altre vendite di prodotti griffati Chiara Ferragni con scopi solidali, come la bambola Trudi.











